L' odio per Salvini? Nuovi voti Italiani scelgono il cambiamento Lega | ecco le ragioni del

Asia Argento alle Audizioni di X Factor 12 - sui social si vomita odio perché “ride dopo il suicidio di Bourdain” (foto) : A Torino si stanno svolgendo le ultime fasi di selezione degli aspiranti concorrenti dello show, ma la presenza di Asia Argento alle Audizioni di X Factor 12 ha calamitato l'attenzione dei maligni spostando il focus dal programma alla persona. Come spesso accaduto nell'ultimo anno, da quando la sua denuncia pubblica contro Harvey Weinstein ha dato manforte alla formazione del movimento #MeToo e alle altre iniziative che hanno animato il ...

Triathlon - Giochi del Mediterraneo Tarragona 2018 : Federica Parodi per il podio - Nicola Azzano outsider : Saranno i primi titoli ad essere assegnati: le gare del Triathlon avranno l’onore di inaugurare il medagliere dei Giochi del Mediterraneo 2018, che inizieranno venerdì a Tarragona, in Spagna. La finale femminile inizierà alle ore 10.45 e terminerà dopo circa un’ora, poiché verrà disputata su distanza sprint. Stesso discorso per la finale maschile, che avrà inizio alle ore 13.00, e che assegnerà le medaglie in concomitanza con le ...

L'ACCR Czech Team in lotta per il podio in casa : ... mentre la seconda è andata meglio e ci siamo divertiti - ha detto erný , nella foto, - Abbiamo lottato fino alla fine dell'ultima PS, facendo esattamente ciò che si fa in questo sport". Mareš, che ...

Rom - Speranza (LeU) : “Ho deciso di denunciare il ministro Salvini per istigazione all’odio razziale. Fermare la deriva” : Roberto Speranza, deputato di Liberi e Uguali, ha annunciato alla Camera dei Deputati di aver deciso di “denunciare Matteo Salvini, in base alla legge Mancino, per istigazione all’odio razziale. Si è superato il limite. Non bastano le parole, servono azioni concrete per Fermare la deriva. Una denuncia è la direzione per arginarla”. Il riferimento di Speranza è alla dichiarazione del ministro dell’Interno di voler ...

Rom - Speranza denuncia Salvini per istigazione all’odio razziale : Rom, Speranza denuncia Salvini per istigazione all’odio razziale Rom, Speranza denuncia Salvini per istigazione all’odio razziale Continua a leggere L'articolo Rom, Speranza denuncia Salvini per istigazione all’odio razziale proviene da NewsGo.

LIVE Scherma - Europei 2018 in DIRETTA : martedì 19 giugno. Fiorettisti in finale per l’oro - sciabolatrici giù dal podio : quarte con una montagna di rimpianti : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA della quarta giornata degli Europei di Scherma a Novi Sad. Iniziano oggi le prove a squadre e si comincia con quelle di fioretto maschile e sciabola femminile. L’Italia è ancora alla ricerca del primo oro di questa rassegna continentale ed oggi c’è sicuramente l’occasione per veder finalmente risuonare l’Inno di Mameli sul gradino più alto del podio. Nel fioretto l’Italia (Daniele ...

Roberto Speranza denuncia Matteo Salvini : 'E' istigazione all'odio razziale' : Praticamente sparito dopo le ultime elezioni, Roberto Speranza, passato dal Pd a Liberi e uguali, ha denunciato Matteo Salvini per le sue dichiarazioni sui rom. 'Censimento dei rom? E dopo cosa altro ...

Speranza : odio razziale - denuncio Salvini : 15.45 Speranza (Leu) annuncia che denuncerà il ministro Salvini per istigazione all'odio razziale. "Ora basta. Salvini insiste anche oggi con il censimento dei Rom. Per me non bastano più le parole. Per questo ho deciso di denunciare il ministro ai sensi della legge Mancino 654/75", spiega Speranza.

Speranza : “Contro Salvini le parole non bastano più. Lo denuncio per istigazione all’odio” : Roberto Speranza ha annunciato l'iniziativa di LeU, che intende denunciare formalmente il vicepremier Matteo Salvini per le sue parole contro i rom: "Il ministro degli Interni dovrebbe garantire la sicurezza di tutti. Ma nelle sue affermazioni c'è un elemento di razzismo innegabile, che è contro la legge Mancino e contro la Costituzione".Continua a leggere

Rom - Speranza denuncia Salvini per istigazione all'odio razziale : L'esponente di LeU Roberto Speranza ha denunciato il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, per istigazione all'odio razziale per aver annunciato l'iniziativa di un censimento di Rom e nomadi. "Per me ...

Rom - Roberto Speranza denuncia Matteo Salvini per istigazione all'odio : Una denuncia contro Matteo Salvini per istigazione all'odio razziale. È l'iniziativa che, a quanto si apprende, ha deciso di assumere Roberto Speranza di Liberi e Uguali."Ora basta. Salvini insiste anche oggi con il censimento dei Rom. Per me non bastano più le parole. Per questo ho deciso di denunciare il ministro ai sensi della legge Mancino 654/75", spiega il deputato interpellato al riguardo.

De Magistris vs Salvini : 'L'odio alimenta pulsioni pericolose' : 'Caro ministro Salvini quando semini molto odio corri il rischio di alimentare odio e rancore da cui allignano anche le pulsioni criminali più pericolose. Non scherziamo perché questo Paese è ...

Rom - Salvini : 'Sul censimento non mollo e tiro dritto' - Speranza lo denuncia per istigazione all'odio razziale : censimento dei Rom e controllo dei soldi pubblici spesi. Se lo propone la sinistra va bene, se lo propongo io è razzismo. Io non mollo e vado dritto" . Lo scrive il ministro dell'Interno Matteo ...

Da Ravasi a papa Francesco. Origini e pericoli dell'ecumenismo dell'odio : Nello Scavo, dall'interno di quel mondo quale studioso del falso papa che alcuni propongono, si è fatto l'idea che sia un frammento insignificante, o che stia crescendo nella cosiddetta pancia del ...