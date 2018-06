“Lo faccio” Figlio malato Elena Santarelli | il gesto strappalacrime di Emma Marrone

caffeinamagazine

(Di mercoledì 20 giugno 2018)è al settimo cielo. La battaglia che la showgirl sta combattendo assieme alla sua famiglia dallo scorso dicembre ora ha una nuova alleata,. La cantante salentina ha accettato di trascorrere qualche ora insieme ai bambini ricoverati nell’ospedale Bambin Gesù di Roma il 21 giugno prossimo, giorno in cui cadrà la festa della musica. L’artista ha dimostrato ancora una volta il suo cuore grande, rispondendo all’appello di. La showgirl aveva infatti chiesto aiuto a qualche cantante disposto a festeggiare questa data insieme ai bambini che si stanno sottoponendo alle terapie.Ha risposto e il 21 giugno sarà all’ospedale Bambin Gesù di Roma per regalare qualche ora di svago ai piccoli guerrieri. “Seguoda sempre. Mi piacciono la sua grinta, le sue canzoni e la sua passione. Passione che esiste in tutto quello che fa! Ho ...