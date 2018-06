LIVE Spagna-Iran | Mondiali 2018 in DIRETTA | Furie Rosse obbligate a vincere

oasport

: VITTORIA! 629 immigrati a bordo della nave Aquarius in direzione Spagna, primo obiettivo raggiunto! Vi racconto in… - matteosalvinimi : VITTORIA! 629 immigrati a bordo della nave Aquarius in direzione Spagna, primo obiettivo raggiunto! Vi racconto in… - matteosalvinimi : La #Aquarius approda in Spagna. Per la prima volta una nave partita dalla Libia e destinata in italia attracca in u… - giornalettismo : Forse non è chiara situazione. #Aquarius è ferma in attesa di rifornimenti da #Malta. Anche se #Sanchez ha detto sì… -

(Di mercoledì 20 giugno 2018) Buona sera e bentrovati alladi, match valido per il gruppo deidi calcio in Russia. Gli spagnoli, reduci dal pareggio spettacolare (3-3) contro il Portogallo, dovranno esprimere il proprio meglio contro una squadra vittoriosa all’esordio (1-0 contro il Marocco). Un match tra due selezioni che non si sono mai incontrate in precedenza. E’ chiaro che i favori del pronostico sono tutti per le, considerati l’esperienza ed il più alto tasso tecnico. Tuttavia, come sta avvenendo nel corso di questa rassegna, nessuna gara è scontata e gli uomini di Hierro non dovranno commettere l’errore di ritenere la partita già vinta in partenza. La concentrazione va tenuta alta per centrare il primo successo in questo campionato del mondo. OASport vi offre ladi, match valido per il gruppo deidi calcio in ...