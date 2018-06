LIVE Portogallo-Marocco | Mondiali 2018 in DIRETTA | Cristiano Ronaldo contro i Leoni

oasport

: Il #POR? per trovare la prima vittoria nel Girone, il #MAR per centrare l’impresa è sognare: dalle 14 la mia cronac… - GiorgioFreschi : Il #POR? per trovare la prima vittoria nel Girone, il #MAR per centrare l’impresa è sognare: dalle 14 la mia cronac… - blogstreetnews : [Fonte: calcionews24_com] Portogallo-Marocco, Mondiali 2018: formazioni ufficiali e partita in diretta live - RSIsport : ?? Oggi alla RSI su LA2 e streaming (prima parte): ?????10h30 Conferenza stampa Nazionale svizzera (solo streaming)… -

(Di mercoledì 20 giugno 2018) Buongiorno e benvenuti alladi, match valido per idi calcio. I Campioni d’Europa scenderanno in campo da favoritidell’Atlante:e compagni, dopo il pareggio per 3-3la Spagna, vanno a caccia della vittoria che metterebbe una seria ipoteca sulla qualificazione agli ottavi di finale mentre i nordafricani, sconfitti all’esordio dall’Iran, dovranno assolutamente rialzarsi se vorranno rimanere ancora in corsa. OASport vi propone ladi, match valido per idi calcio: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 14.00. Buon divertimento a tutti. CLICCA IL TASTO F5 DA DESKTOP O FAI REFRESH SUI TUOI DISPOSITIVI MOBILE PER AGGIORNARE LA PAGINA Foto: Marco Iacobucci EPP / ...