Libia | in un naufragio di migranti morta una mamma con la figlia neonata

Migranti : altro naufragio Libia - 6 morti : ANSA, - IL CAIRO, 20 GIU - I corpi di sei Migranti sono stati recuperati sulle coste libiche all'altezza di Gianzur, una ventina di chilometri a ovest di Tripoli. Lo ha segnalato con un messaggio all'...

Migranti - naufragio davanti alle coste della Libia : “115 salvati - 5 affogati” : Un gommone carico di Migranti è naufragato ieri davanti alle coste della Libia . La “guardia costiera” del Paese nordafricano ha salvato 115 persone, tra cui 2 bambini e 22 donne, mentre sono stati recuperati in mare 5 corpi senza vita, appartenenti a tre uomini e due donne. A riferirlo è un comunicato della Marina libica pubblicato su Facebook. Si tratta di Migranti provenienti tutti da Paesi africani, tranne quattro pachistani. Il ...

Naufragio al largo della Libia - 12 morti : Sono almeno 12 i cadaveri recuperati e 41 le persone tratte in salvo dopo che una nave americana è andata in soccorso dei migranti a bordo di un gommone che stava per fare Naufragio al largo della ...