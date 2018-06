LETTURE Simenon | seguire la realtà quando dà scacco alla fantasia

LETTURE/ Simenon in America - l'ombra di un fratello ci segue ovunque : Esce in Italia un libro di Georges Simenon pubblicato originariamente nel 1949 e ambientato negli Stati Uniti, dove emergono particolari privati dello scrittore francese. SILVIA STUCCHI(Pubblicato il Wed, 18 Apr 2018 06:10:00 GMT)LETTURE/ "Per vivere meglio": Cavalleri tra Montale, Pound ed Eugenio CortiLETTURE/ Mandragola e Clizia, anche in teatro Machiavelli resta politico