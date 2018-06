Le migliori app per fare selfie divertenti e originali

Dal chicco alla pasta - ecco il valore storico del grano duro : il rapporto quali-quantitativo e l’identikit dei grani migliori e delle semole che diventano pasta : Ha dato il nome a diverse monete coniate nel Regno di Napoli e Sicilia, così come a Malta e in Spagna. Prima dell’introduzione della moneta (VII sec. a.C.), era la merce principale di scambio nei baratti, e ancora oggi è simbolo di ricchezza. Parliamo del grano, che nel mese di giugno vive il suo momento cruciale. “Giugno, falce in pugno”, risuonava un antico detto popolare, a rimarcare che, con l’avvento dell’estate gli agricoltori impugnavano ...

App per Storie Instagram : le migliori da usare : Le Storie di Instagram hanno riscosso un enorme successo, tanto da essere introdotte anche in Facebook e nell’app di WhatsApp. Il successo riscosso da questa funzionalità ha portato alla realizzazione di numerosi strumenti che migliorano l’esperienza utente e la gestione dei contenuti pubblicati. Se utilizziamo spesso il noto social network, utilizzare delle app per le Storie di Instagram è fondamentale per ottimizzare tutti i ...

Allarme obesità in Sicilia : l’importanza dell’approccio multidisciplinare per garantire migliori percorsi di cura e sicurezza ai pazienti : Allarme obesità in Sicilia. Una Regione che conta una percentuale del 47,9% tra persone obese (9,2%) e sovrappeso (38,7%). Un dato che attesta questa patologia come un problema sociale, in linea con i numeri preoccupanti del nostro Paese: 6 milioni di obesi e 500 mila grandi obesi. Un bambino su tre in sovrappeso e uno su quattro addirittura obeso. L’obesità è una vera e propria malattia e può anche risultare fatale considerando che 57 mila ...

Le 5 migliori app meteo e notifica temporali : Come sarà il meteo nel weekend? Questa è una delle classiche domande che tutti ci facciamo nel corso della settimana. Tra chi vuole andare a prendere il sole al mare, chi ha programmato un’escursione in montagna o chi ha intenzione di farsi una gita fuori porta, avere le previsioni del tempo a portata di mano è diventata un’abitudine imprescindibile per tutti. E con l’avvento della tecnologia, gli sviluppatori si sono tuffati a ...

Le migliori funzionalità di iOS 12 che Apple non ha annunciato : Apple ha recentemente presentato una serie di nuove funzionalità per iOS 12, il software che alimenterà i suoi dispositivi a partire da settembre. Ma il gigante della tecnologia ha incluso numerosi aggiornamenti utili che non ha menzionato durante la conferenza degli sviluppatori della scorsa settimana. Apple non svela tutto di iOS 12 La scorsa settimana Apple ha presentato alcuni dei principali cambiamenti al suo software al WWDC, ...

OfferteApp iPad - la raccolta delle migliori app scontate e gratuite del 12 giugno - : ... 11/09/14 1.09 2.29 Segnala direzione e forza del vento, nel luogo dove ci troviamo, attingendo alle informazioni di Wunderground inShort: Project & Workflow Jury Shortki Economia Universal v.5.5.7, ...

Mondiali 2018 - le 8 app migliori per godersi le partite (e le pause) : Mancano pochi giorni al debutto dei Mondiali 2018 di calcio in Russia ed è il momento di dotarsi di applicazioni specifiche per seguire le partite al meglio. Anche se l’Italia non ci sarà. Quali sono i software da scaricare su Android o iPhone per non perdersi nemmeno una news, per seguire i risultati in tempo reale, vedere o ascoltare i match e divertirsi con qualche gioco? Fifa World Cup 2018 Russia, app ufficiale Partiamo doverosamente ...

Le migliori app per Startup - consigliate da Apple : ... Kickstarter migliori app per Startup : Kickstarter Kickstarter è un luogo dove sono nate alcune delle Startup di maggior successo e probabilmente la più grande piattaforma di crowdsourcing al mondo. ...

Appendiabiti da parete design : le migliori scelte per appendiabiti a muro : Oggi parleremo insieme di alcuni tipi di appendiabiti da parete di design e ne andremo a vedere le varie principali caratteristiche. Arredare casa: scegliere un appendiabiti giusto Quando si decide di arredare una casa si dovrebbe pensare proprio a tutto. Oggi vedremo insieme come scegliere un attaccapanni da parete, quali sono alcuni dei modelli presenti sul mercato e quali possono essere le condizioni migliori per sceglierne uno rispetto ad un ...

App iPhone e iPad - le migliori del 2018 secondo Apple : Se l’anno scorso avevamo sbancato gli Apple Design Awards con due applicazioni italiane (Bear e AirMail 3), nel 2018 l’Italia rimane a bocca asciutta in uno dei premi più ambiti per quanto riguarda il design e innovazione nel mondo della Mela. Dopo aver svelato le novità dei propri sistemi operativi, tra cui anche il prossimo iOS 12, Apple ha premiato le capacità artistiche e le competenze tecniche degli sviluppatori di mezzo mondo, ...

Apple Design Awards - le migliori app premiate da Apple : La Worldwide Developers Conference di Apple non è stata solo l’occasione per la casa di Cupertino di presentare agli sviluppatori (e al resto del mondo collegato in streaming) le novità in seno alle prossime versioni dei sistemi operativi per iPhone, iPad, Apple Watch e Apple tv, ma anche un motivo in più per la multinazionale di celebrare una comunità che è stata parte della sua fortuna degli ultimi 10 anni. Anche per questo, come parte ...

Il survival horror Agony si aggiorna con la seconda patch : apportate migliorie all'illuminazione e rimossi alcuni enigmi : Madmind ha rilasciato la seconda grande patch per il suo discusso gioco survival horror in prima persona, Agony. Secondo le note di questa patch, l'aggiornamento risolve numerosi problemi di collisione, migliora l'illuminazione, rimuove alcuni enigmi per rendere la progressione più fluida e risolve alcuni problemi di animazione di sfondo.Inoltre, come riporta DSOGaming (dove potete leggere il changelog),l'update riduce il numero di nemici in ...

Alessandra Appiano e' morta/ Le ultime sue recensioni - “i migliori libri per l’estate” - poi la scomparsa : Alessandra Appiano e' morta, le ultime sue recensioni, “i migliori libri per l’estate”, poi la scomparsa. Tanti i lavori, i ricordi, i messaggi, con protagonista la 59enne scrittrice(Pubblicato il Tue, 05 Jun 2018 08:07:00 GMT)

App simili a WhatsApp : le migliori alternative : La messaggistica istantanea è entrata nelle nostre vite qualche anno fa, e la maggior parte di noi non ne ha fatto più a meno. L’applicazione più usata in questo ambito è sicuramente WhatsApp, che però negli ultimi anni sta accusando la concorrenza di altre applicazioni, una in particolare. Tanti utenti si stanno lamentando di WhatsApp e del suo funzionamento un po’ “vecchio” e sono in molti emigrati verso altre app di ...