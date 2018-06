Le cose da sapere sulla seconda prova della maturità 2018

Maturità 2018 - oggi c’è la prima prova : le cose utili da sapere : A che ora si inizia? Cosa è permesso portarsi? Cosa non bisogna dimenticare? E soprattutto: di che tracce si parla? The post Maturità 2018, oggi c’è la prima prova: le cose utili da sapere appeared first on Il Post.

Maturità 2018 - domani c’è la prima prova : le cose utili da sapere : A che ora si inizia? Cosa è permesso portarsi? Cosa non bisogna dimenticare? E soprattutto: di che tracce si parla? The post Maturità 2018, domani c’è la prima prova: le cose utili da sapere appeared first on Il Post.

Maroni condannato : le cose da sapere : L'ex governatore, assolto dal reato di induzione indebita, è stato condannato a un anno per turbata libertà del contraente nell'ambito di Expo 2015

Di Maio e i riders - le cose da sapere : Il ministro del lavoro promette più tutela ai ciclofattorini che fanno consegne nelle città e ha aperto un tavolo di contrattazione

Pesce pagliaccio o nemo - cose da sapere : Pesce pagliaccio: scheda, prezzo e come fare per allevarlo in acquario marino. Dalla simbiosi con l’anemone alla riproduzione. (altro…) The post Pesce pagliaccio o nemo, cose da sapere appeared first on Idee Green.

Strange Angel - 5 cose da sapere sulla serie fra scienza e magia : Il 14 giugno ha fatto il suo debutto sulla piattaforma streaming americana Cbs All Access una serie dalla grande potenzialità di far parlare di sé: Strange Angel, come dice il suo moto ufficiale, fonde “sesso, magia e scienza dei razzi“. Difficile immaginare come argomenti così diversi possano stare in una stessa produzione televisiva, eppure anche il trailer conferma come tutti questi ingredienti sono stati mixati assieme per un ...

Fine del Quantitative Easing - le cose da sapere : Il presidente della Banca Centrale Europea, Mario Draghi, ha detto che gli stimoli all'economia termineranno a dicembre. Ecco cosa cambia

Truffe e virus Android - le tre cose da sapere sulle minacce più pericolose per gli italiani : Giunge direttamente da PSafe uno studio molto interessante a proposito delle Truffe e dei virus Android, con cui oggi 13 giugno possiamo avere sicuramente le idee più chiare su quelle che sono attualmente le minacce più pericolose per gli utenti italiani. Tra potenziali malware e trucchetti con cui terzi possono estorcere denaro, o comunque dati sensibili, è importante capire in quali tranelli il pubblico di casa nostra tende a cadere con ...

Tutte le cose da sapere per usare al meglio la nuova Gmail : Google ha presentato di recente una nuova Gmail, una versione rinnovata della posta elettronica tra le più usate al mondo. Cosa cambia rispetto alla precedente e quali sono le funzionalità nuove di pacca? Ci sono molte opzioni interessanti, come quelle che sfruttano nuove gestures nell’app e le opzioni rapide per la posta su desktop. Ecco come imparare a utilizzarle. Il primo passo, la chiave d’ingresso per entrare nel mondo della ...

8 cose che potreste voler sapere prima di parlare del caso Aquarius : Nelle poche righe che seguono non troverete traccia dei 629 migranti, 123 minorenni, sette donne incinte e undici bambini. Non leggerete il rendiconto delle loro emozioni e paure, e delle nostre, emozioni e paure. Né il racconto del loro viaggio dall’Africa e del loro sballottolamento in mezzo al Mar Mediterraneo, tra Malta, l’Italia e la Spagna. Neppure infine l’analisi dei vincitori (Salvini?) e degli sconfitti (i 5 Stelle?) ...

Comunali 2018 - dove si vota e le cose da sapere sulle elezioni di oggi : Sono 760 comuni italiani chiamati al voto domenica prossima, 10 giugno, per l’elezione dei sindaci e dei consigli Comunali (a cui si aggiungono le elezioni in due consigli...

Dal Kilauea al Fuego : 3 cose essenziali da sapere sui pericoli di un vulcano : Recenti foto e video della devastante eruzione del vulcano de Fuego in Guatemala mostrano molte persone che osservano e riprendono i flussi incandescenti, simili a nubi, di gas, cenere e materiale vulcanico, chiamati flussi piroclastici, che viaggiano verso di loro lungo le pendici del vulcano. Ecco, questo fa capire che alcune persone non sono pienamente consapevoli dei pericoli rappresentati dai vulcani vicino a cui abitano. Anche se ogni ...

10 cose da sapere per il 25 anni di Jurassic Park : Il 9 giugno 1993, Jurassic Park fece il suo ingresso nella storia del cinema, ridefinendo il mondo degli effetti speciali, sbancando i botteghini e scatenando una passione per i dinosauri che covava da sempre nelle generazioni più giovani. Col tempo, l’iconografia dei dinosauri che molti hanno imparato a conoscere con Jurassic Park è stata ampiamente stravolta e riconsiderata, soprattutto per quanto riguarda le prove scientifiche sul ...