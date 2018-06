Lavoro | stop a busta paga in contanti | dal primo luglio previste multe fino a 5 mila euro

Blastingnews

(Di mercoledì 20 giugno 2018)allain. Ilentra in vigore il divieto, previsto dall’ultima legge di Bilancio, per ilmento in, da parte dei datori di, delle retribuzioni e degli anticipi. L’obbligo della tracciabilita' si applica a tutti i tipi di rapporto diad esclusione di quelli riguardanti i lavoratori domestici, come badanti, baby sitter e colf, e di quelli con la Pubblica Amministrazione,per la cui liquidazione sara' ancora consentito l'uso dei. Per i datori diche trasgrediranno a queste nuove regole in materia dimento VIDEO delle prestazioni lavorative sonoda mille a 5. Mai piùin: scatta l’obbligo della tracciabilita' Mentre si riapre il dibattito sull’opportunita' di eliminare ogni limitazione all’uso dei, some sollecitato dal ministro Salvini, ed in ...