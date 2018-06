Lavoro | aperture domenicali Il ministro Di Maio | “Pronti a rivedere il decreto Monti”

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 20 giugno 2018) “Limitare ildomenicale? Se ne può discutere“. Ildele dello Sviluppo economico Luigi Di– che in passato ha più volte assunto una posizione favorevole al limitazione dellenei giorni festivi – ha risposto così ad alcune persone che manifestavano in via Veneto, dove si trovano i due dicasteri ora guidati dal capo politico del M5s. A Di, che dialogava rappresentanti della cooperativa Pac2000, è stata richiesta a gran voce “una notizia che aspettano tre milioni di lavoratori – ha detto uno dei manifestanti – il ministero ha disponibilità ad aprire un tavolo perilMonti?”. “Certo”, la risposta. Il M5s aveva presentato anche una legge al Senato contro le liberalizzazioni. Il momento è stato anche ripreso in un video, pubblicato poi sull’account Facebook dello ...