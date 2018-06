Laura Morante senza segreti nel suo libro ' Brividi immorali'

L' AMORE E' ETERNO FINCHE' DURA - CANALE 5/ Info streaming del film con Laura Morante (oggi - 12 giugno 2018) : L'AMORE è ETERNO finchè DURA, il film in onda su CANALE 5 oggi, martedì 12 giugno 2018. Nel cast: Carlo Verdone che ha anche diretto il film, Laura Morante e Stefania Rocca. Il dettaglio.(Pubblicato il Tue, 12 Jun 2018 19:18:00 GMT)

L’amore è eterno finché dura : il film con Carlo Verdone e Laura Morante : In onda martedì 12 giugno alle 21.25 su Canale 5, L’amore è eterno finché dura vede nel cast anche Stefania Rocca e Gabriella Pession. L’amore è eterno finché dura: il trailer L’amore è eterno finché dura: la trama Gilberto è un ottico affermato, stanco però della sua vita coniugale con Tiziana. Ma per una serie di circostanze è proprio la moglie a cacciare il marito di casa dopo aver scoperto una sua relazione ...

Salone del Libro : oggi appuntamento con Piero Angela - Michele Serra e Laura Morante : Cosa c’è di più piacevole che trascorrere la domenica al Salone del Libro? Scopritelo personalmente: un ricco menu di incontri, dibattiti e molto altro per soddisfare ogni tipo di gusto. Scorrendo il programma ecco gli appuntamenti da non perdere domenica 13 maggio. Cominciamo dalla Sala Gialla. Alle ore 12, incontro con Piero Angela: l’occasione per sentire dalla sua viva voce il racconto di una vita al servizio della divulgazione ...

Laura Morante debutta come scrittrice : «Un libro solo ora? Non era facile con zia Elsa» : ROMA - Una passione per la scrittura, respirata in casa da bambina. Sua zia era Elsa Morante. Poi arriva la danza, il vero amore, ma la paura frena la giovane Laura. Infine giunge, per caso, il cinema ...