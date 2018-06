huffingtonpost

: HuffPost: L’appello di Lisbona alle sinistre europee, c'è spazio anche per LeU - MPenikas : HuffPost: L’appello di Lisbona alle sinistre europee, c'è spazio anche per LeU - HuffPostItalia : L’appello di Lisbona alle sinistre europee, c'è spazio anche per LeU - giolivindigni : PASSIAMO AI FATTI. Potere al popolo, condivide e sostiene l’appello di Lisbona per una “rivoluzione democratica” in… -

(Di mercoledì 20 giugno 2018) Negli ultimi mesi, dopo le elezioni, è venuto in primo piano il nodo politico Italia-Unione Europea-Eurozona. Non è una novità. Inedita è, invece, la visibilità acquisita "grazie" al No alla nomina di Paolo Savona a ministro dell'Economia e delle Finanze.Ex malo bonum: il nesso nazionale-sovranazionale è, insisteva Antonio Gramsci già un secolo fa, decisivo per la qualità della democrazia e per le risposte possibili ai diversi interessi economici e sociali in campo. È decisivo per noi, come per ogni altro Paese. Certo, in misura diversa a seconda delle condizioni economiche e di finanza pubblica specifiche, del quadro regolativo vigente, dell'assetto monetario.Un conto sono gli Stati Uniti dotati di valuta di riserva internazionale. Un conto è la Cina, gigante commerciale. Un conto è il Regno Unito ancora in ...