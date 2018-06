Lanciano | 96enne vuole il divorzio diretto | “Mai consumate le nozze Non conosce neanche

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 20 giugno 2018) Certe cose non hanno età. Aun uomo di 96 anni, dopo dieci anni di matrimonio in bianco, chiede ildalla sua seconda moglie, più giovane di lui di 41 primavere.il, senza nessun avvio delle normali procedure di separazione. Per “giusta causa”: non ha mai consumato il rapporto coniugale, infatti. E non certo per sua volontà. La donna, che ha 55 anni, lo avrebbe illuso, irretito e raggirato, non concedendosi nemmeno una volta e puntando invece dritto a questioni ben più solide e materiali: il suo appartamento e la sua pensione di reversibilità. Bastava attendere che l’ultranovantenne, un finanziere in pensione ospite di una casa di riposo, morisse. Ma invece l’uomo, alla fine, si è ribellato. Perché non avrebbe mai dormito con lei, e nemmeno convissuto. E perciò pretende giustizia. C’è di più: le figlie dell’anziano erano completamente all’oscuro ...