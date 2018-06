Lamezia | blitz nel campo rom | 39 misure cautelari

blogo

(Di mercoledì 20 giugno 2018) 13.15 - Ildi questa mattina nelrom diTerme si è reso necessario, come spiegato dalle autorità in conferenza stampa, non solo per diversi episodi di criminalità ma anche per il sovraffollamento, la promiscuità e le condizioni igienico-sanitarie precarie. I 200 carabinieri impegnati nell’operazione hanno tratto in arresto cinque persone e notificato 34 divieti di dimora per gravi reati in materia ambientale e tutta una serie di delitti contro il patrimonio.Ilrom di Località Scordovillo secondo gli inquirenti è una ”bomba ecologica” vista la situazione degli scoli fognari e i cumuli di rifiuti dati a fuoco di giorno di notte con conseguenti esalazioni tossiche nocive. A coordinare l’operazione è stata la procura della Repubblica diTerme, nella persona del procuratore Salvatore Curcio.8.35 - Sono 39 i provvedimenti restrittivi eseguiti nel...