L' addio al Dow Jones non piace a General Electric

General Electric lascia il Dow Jones. addio dopo 100 anni : L'economia americana 'è cambiata: le società finanziarie, sanitarie e tecnologiche sono più rilevanti mentre l'importanza di quelle industriali è ormai minore. Walgreens è una catena di farmacie che ...

Facebook dice addio alla sua applicazione per Windows Phone : [Aggiornamento1 16/06/2018] Per continuare ad utilizzare il social network di Mark Zuckerberg su Windows Phone 8.1 senza limitazioni e problemi eccessivi, è possibile scaricare l’app di UC Browser da questo link, aprirla e navigare su Facebook.com. In tal modo si avrà un’esperienza webview nettamente migliore a quella offerta da Internet Explorer che è diventato un browser arretrato e obsoleto.-- Da circa due giorni, l’applicazione ...

Juventus - marcia Champions : assalto a Lewandowski in caso di addio ad Higuain : Juventus, marcia Champions- La Juventus si prepara a recitare una parte d’assoluta protagonista in chiave mercato. Secondo come riportato dall’odierna edizione del “Corriere dello Sport”, i bianconeri starebbero osservando molto attentamente la situazione Lewandowski. L’attaccante polacco ha già affermato di voler cambiare aria e sarebbe ormai pronto a dire addio al Bayern Monaco. La Juve […] L'articolo ...

Anticipazioni nuovi episodi di Shadowhunters 3 - dai Malec al finale esplosivo : addio a un altro personaggio? : I nuovi episodi di Shadowhunters 3 sono previsti solo questa estate, ma il produttore esecutivo della serie, Todd Slakvin, ha già anticipato qualcosa sulla seconda parte della terza stagione. Sarà un arco narrativo molto interessante per i Malec, soprattutto per Magnus Bane. Nel midseason finale, lo stregone ha letteralmente passato le pene dell'Inferno per liberare Jace dalla possessione demoniaca. Perdendo i suoi poteri è riuscito a salvare lo ...