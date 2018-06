La vita di Michael Jackson diventa un musical di Brodway

La vita di Michael Jackson diventa un musical a Broadway : Un musical su Michael Jackson. Il progetto, annunciato, insieme, dalla Columbia Live Stage e dalla Michael Jackson Estate, dovrebbe prendere vita nel 2020, portando a Broadway gioie e dolori del re del pop. Sebbene senza titolo, il musical è stato descritto come «biografico». La carriera di Michael Jackson, scomparso nel giugno 2009, dovrebbe, dunque, essere ricostruita fedelmente. Anche se, come specificato da Variety, ancora non è chiaro ...

Michael Jackson - in arrivo un musical sulla sua vita : a Broadway nel 2022 : Il musical dovrebbe essere diretto dal coreografo britannico Christopher Wheeldon, classe 1973, già al lavoro su spettacoli come "Alice's adventures in wonderland", "After the rain" e "An american in ...

The Last Dance - una serie sulla vita di Michael Jordan presto su Netflix : L'annuncio è di qualche ora fa dopo una breve ma intensa trattativa. Il prossimo anno arriva The Last Dance , una serie di Netflix dedicata alla vita di Michael Jordan . Non sarà una vera e propria ...

La scienza spiega la mossa antigravità di Michael Jackson : Oggi la scienza spiega il famoso piegamento in avanti: il 45 Degree Lean . Come faceva Michael a piegarsi di 45 gradi senza cadere di faccia? Una vera e propria sfida alla gravità, introdotta con il ...

La mossa "antigravità" di Michael Jackson in Smooth Criminal. Tre neurochirurghi svelano il trucco : Alcune mosse di danza di Michael Jackson sembrano sfidare le leggi di gravità e sono diventate un cult per molti fan. Tanti hanno provato a ballare come lui senza riuscirci. In particolare, in un suo video musicale del 1987, "Smooth Criminal", l'artista si piega in avanti di 45 gradi, con il corpo dritto e le scarpe appoggiate sul palco, e mantiene la posizione. Sembra impossibile, considerato che la maggior parte degli umani può ...

Ecco come Michael Jackson vinceva la gravità : svelati i segreti della sua ‘mossa impossibile’ : Una mossa ‘impossibile’, che vince le leggi della forza di gravità ed è diventata un cult per i fan di Michael Jackson, è la protagonista di uno studio scientifico firmato da un team di neurochirurghi. Medici che hanno indossato i panni degli investigatori per svelare il segreto del ‘piegamento’ del creatore di ‘Thriller’, in un lavoro pubblicato sul ‘Journal of Neurosurgery’. Nel videoclip di ...

Michael Terlizzi : età - altezza - peso e vita privata. Tutto quello che c’è da sapere sul figlio di Franco dell’Isola dei Famosi : Si chiama Michael Terlizzi, è il figlio di Franco, l’ex pugile pugliese che nel gennaio del 2018 è volato in Honduras per partecipare all’Isola dei Famosi. L’avventura del papà nel reality show condotto da Alessia Marcuzzi si è conclusa, ma presto Michael entrerà nella casa del Grande Fratello Nip, la versione degli ‘sconosciuti’ che, però, quest’anno vede come protagonisti personaggi legati al mondo dello spettacolo. Terlizzi ...

Chi è Michael Terlizzi? Biografia - età e vita privata del figlio di Franco : Chi è Michael Terlizzi? Il figlio di Franco dell'Isola dei famosi potrebbe varcare la porta rossa di Cinecittà: ebbene sì, dopo essere stato notato in studio durante le puntate dell'Isola e dopo essere stato spesso ospite nei programmi di Barbara d'Urso, per Michael pare sia arrivata una proposta che potrebbe spianargli la strada del mondo dello spettacolo. Abbiamo raccolto in questo speciale le informazioni su Biografia e vita privata di ...