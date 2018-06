La tv non può assorbire il peggio dei social network

Terzo Valico - Toninelli : «Valuteremo». Toti : «non può essere bloccato» | : Il rappresentante del governo al question time: «Servono ulteriori ragionamenti su costi e benefici». La risposta del presidente della giunta ligure: l’opera è già realizzata al 30%

Gay - Fraccaro : “Prefetto non può annullare la trascrizione degli atti di nascita dei figli di coppie omosessuali” : I prefetti non hanno il potere di annullare la trascrizione degli atti di nascita dei figli di coppie dello stesso sesso. Lo ha sottolineato il ministro per i Rapporti con il Parlamento e la Democrazia diretta, Riccardo Fraccaro, rispondendo a un’interrogazione di Fratelli d’Italia, nel corso del primo question time alla Camera della nuova legislatura. Sui poteri di annullamento, “secondo un recente orientamento del Consiglio di ...

Conte a Tusk : l'Italia non può farsi carico di tutti i migranti - : Il premier ha incontrato Donald Tusk in un vertice a Palazzo Chigi e ha sottolineato come il nostro Paese sia quello più esposto ai flussi migratori. Il presidente del Consiglio europeo su Twitter: "...

Scienza - il lavoro sedentario può ucciderti : non solo prostata - tutte le malattie che vengono per colpa dell'ufficio : La sedentarietà fa male. Ma non credevamo facesse così male. Come riporta il Corriere online, che cita il Business Insider, gli effetti dello stare seduti possono essere devastanti per l'organismo. Si possono infatti tradurre in disturbi muscolo-scheletrici, obesità, diabete, cancro e malattie card

Papa Francesco sul caso Aquarius : 'non puoi respingere chi arriva' : Roma, 20 giu. , askanews, 'Credo che non puoi respingere quelli che arrivano. Devi riceverli, aiutarli, curarti di loro, accompagnarli e poi vedere dove metterli, ma in tutta Europa': parla così Papa ...

AMERICA/NICARAGUA - Nuovamente sospeso il dialogo nazionale; Mons. Báez : "non si può continuare ad uccidere" : Managua , Agenzia Fides, " "Questo governo deve dimostrare volontà politica. Non è un gioco, è una cosa seria per il futuro del NICARAGUA. Non si può continuare ad uccidere le persone" ha affermato Mons. Silvio Báez, Vescovo ausiliare di Managua, annunciando che ieri,...

“Sta male - non può esibirsi”. Paura per il famosissimo cantante : Una notizia che aveva iniziato a circolare nelle ultime ore e che è stata poi resa ufficiale da un comunicato che ha creato non poca apprensione tra i fan italiani, costretti a fare i conti con i problemi di salute di uno dei mostri sacri della musica internazionale, impegnato proprio in questi giorni nell’ennesimo bagno di folla. Eddie Vedder, storico leader dei Pearl Jam e considerato una della voci più belle nella storia del ...

MotoGp – Marquez - la moto nera ai test e la lotta per il mondiale : “non posso svelare molto! Lorenzo e Dovi? Tutto può succedere” : Marc Marquez, i test del Montmelò e la lotta per il titolo mondiale: il leader della classifica piloti non esclude Lorenzo e Dovizioso Marc Marquez ha chiuso in testa alla classifica dei tempi la giornata di test al Montmelò, disputata ieri dai piloti della motoGp sul circuito spagnolo. Il pilota della Honda, che domenica, al Gp di Catalunya, ha chiuso la gara al secondo posto, alle spalle solo di Lorenzo, è salito in sella ad una Honda dal tota ...

Bankitalia : 'Italia non deve temere fine QE - riduzione debito? Si può' : ... Luigi Federico Signorini , che ieri, in occasone della presentazione della pubblicazione 'L'economia regionale del Piemonte' presso la sede di Torino della Banca d'Italia ha spiegato che 'non vi ...

Bankitalia : 'Italia non deve temee fine QE - riduzione debito? Si può' : ... Luigi Federico Signorini , che ieri, in occasone della presentazione della pubblicazione 'L'economia regionale del Piemonte' presso la sede di Torino della Banca d'Italia ha spiegato che 'non vi ...

Salvini chiede un censimento che non si può fare. Ma quanti sono i rom in Italia? : Dopo i migranti e le ong, ecco i rom, un altro tamburo al quale l'elettorato leghista è estremamente sensibile. E sul quale Salvini ieri ha deciso di battere, in questa sorta di campagna elettorale permanente nella quale siamo immersi ormai da più di cento giorni. “Faremo un censimento sui rom in It

Salvini chiede un censimento che non si può fare. Ma quanti sono i Rom in Italia? : Dopo i migranti e le ong, ecco i rom, un altro tamburo al quale l'elettorato leghista è estremamente sensibile e sul quale Salvini ieri ha deciso di battere, in questa sorta di campagna elettorale permanente nella quale siamo immersi ormai da più di cento giorni. “Faremo un censimento sui rom in Ita

Problemi Fortnite al 19 giugno : perché non si può giocare e aggiornamento 4.4 : Anche oggi 19 giugno abbiamo i soliti Problemi Fortnite, che è offline per manutenzione dalle ore 10:00. In arrivo la Bomba Puzzolente nel gioco? Questa è la domanda che si stanno ponendo tutti i fan del titolo di Epic Games in vista del nuovo aggiornamento. I Problemi Fortnite continuano a causa dell'update 4.4 In effetti è stata proprio Epic Games a ricordare su Twitter che è previsto per oggi, martedì 18 giugno, il nuovo aggiornamento 4.4, ...

Censimento Rom - Matteo Salvini fa retromarcia : “Nessuna schedatura”. Luigi Di Maio : “Incostituzionale - non si può fare” : Commentando la proposta di avviare un Censimento delle popolazioni Rom annunciata dal ministro dell'Interno Matteo Salvini, il vicepremier Luigi Di Maio ha dichiarato: "Mi fa piacere che Salvini abbia smentito qualsiasi ipotesi di schedatura e Censimento degli immigrati perché se una cosa è incostituzionale non si può fare. Io sono qui però per occuparmi del lavoro degli italiani, perché gli italiani sono la priorità. Bene occuparsi di ...