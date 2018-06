La transessualità finalmente non è più una malattia mentale

wired

(Di mercoledì 20 giugno 2018) L’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) ha appena tolto dalla lista delle malattie mentali la. Più precisamente, l’agenzia ha deciso di lasciarla comunque all’interno della sua nuova e undicesima versione dell’International Classification of Disease, che comprende oltre 55 mila patologie, ma in un nuovo capitolo, chiamato “condizioni di salute”. “L’incongruenza di genere è stata rimossa dalla categoria dei disordini mentali dell’International Classification of Diseases per essere inserita in un nuovo capitolo delle condizioni di salute sessuale”, si legge in una nota dell’Oms. “È ormai chiaro che non si tratti di unae classificarla come tale può causare una enorme stigmatizzazione per le persone transgender”. La decisione dell’Oms di lasciarla comunque all’interno dell’Idc è per ...