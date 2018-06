La tecnologia tra efficienza - innovazione e criticità : La tecnologia tra efficienza, innovazione e criticità È la protagonista dei nostri tempi e del futuro: la tecnologia, al tempo stesso nostra amica e nemica. Da un lato incognita e preludio di una mutazione sociale e culturale, dall’altro valida alleata dell’uomo e del progresso. Stasera a Hashtag24 Parole ...

Reality - Expanded : tra moda e tecnologia : 32 artisti, 32 tavole illustrate, 32 brevi avventure sospese fra mondo fisico e virtuale. E al centro di tutto l’esperienza, quella della «Augmented Reality», un sogno futuristico che è già realtà grazie alla tecnologia digitale. Aggiungendo informazioni multimediali a ciò che percepiamo normalmente, la Augmented Reality estende la gamma delle nostre sensazioni, utilizzando come filtro un dispositivo mobile, ad esempio uno smartphone. Ecco ...

Audemars Piguet - tra arte e alta tecnologia : Vogliamo che le persone sperimentino quello che chiamiamo il "sublime tecnologico", e non è necessario sapere nulla di scienza per farlo. Diventa un'esperienza», spiegano i Semiconductor, che hanno ...

Dal cuoio alla tecnologia incorporata : l'evoluzione del calcio attraverso il pallone : I cambiamenti dei palloni utilizzati durante la Coppa del Mondo sono un modo per raccontare in breve la storia delle venti edizioni dei Mondiali sinora disputate. Un viaggio che inizia con la Pelota Argentina del 1930 usata in Uruguay durante il primo tempo della finale (nel secondo venne invece cal

Il Var strumento straordinario e che ha cambiato il calcio italiano : la Lega di A promuove la tecnologia : Il Var è uno strumento straordinario che ha cambiato volto al campionato di Serie A, l’utilità viene riconosciuta anche dalla Lega A: “va oltre le aspettative. 397 partite (tra Serie A e Coppa Italia, ndr), 2023 check, 117 correzioni arbitrali. Un intervento ogni 3.39 partite. Minima interferenza per il massimo beneficio come auspicato ad inizio progetto. La percentuale di errori arbitrali sarebbe stata del 5,78% senza VAR. Con ...

Serie A - Var 2017-2018 : report ufficiale/ tecnologia promossa - errori arbitrali allo 0.89% - 2023 check : Serie A, Var 2017-2018: report ufficiale, Tecnologia promossa, errori arbitrali allo 0.89%, 2023 check. Il primo bilancio della video assistant referee è senza dubbio positivo(Pubblicato il Fri, 08 Jun 2018 16:28:00 GMT)

Xiaomi presenta lo spazzolino elettrico Dr Bei con tecnologia ultrasonica e prezzo accattivante : Xiaomi presenta un nuovo spazzolino elettrico nella propria piattaforma di crowdfunding, a un prezzo decisamente competitivo e dalle funzioni interessanti. L'articolo Xiaomi presenta lo spazzolino elettrico Dr Bei con tecnologia ultrasonica e prezzo accattivante proviene da TuttoAndroid.

Dna e tecnologia 3D Il killer di un buttafuori incastrato dopo 19 anni : Ci sono voluti vent'anni, ma alla fine la Polizia è riuscita a risolvere il giallo dell'omicidio di Valeriano Poli, il buttafuori 34enne ucciso la notte del 5 dicembre 1999 a Bologna. Un cold case per ...

Le nuove frontiere della tecnologia politica e strategica : la Singolarità futura - : Ovvero, la scienza, nella fase di passaggio tra l'ottocento e il secolo scorso, non si interessa più alla "essenza della realtà", intesa in senso riduzionistico, ma costruisce essa stessa una nuova ...

Com'è cambiata la nostra vita con la tecnologia? : L'affermarsi della tecnologia negli ultimi cinquant'anni ha rivoluzionato la nostra esistenza. Dagli oggetti connessi che facilitano le nostre attività quotidiane ai social network che ci permettono ...

Connected City : la città del futuro passa attraverso dati e tecnologia : Il 6 giugno alle Officine Grandi Riparazioni di Torino al via la prima edizione del programma nazionale di open innovation di Talent Garden che chiama a raccolta i protagonisti della città per condividere idee e identificare progetti che possano contribuire all’evoluzione della città. Talent Garden, la più grande piattaforma in Europa di networking e formazione per l’innovazione digitale, lancia dalle Officine Grandi Riparazioni (OGR) di Torino ...

"La tecnologia è l'esperanto del nostro tempo". Come la lingua universale può insegnarci pace e neutralità oggi : Arriva dalla fine dell'Ottocento, ma i principi a cui si ispira sono validi oggi più che mai. l'esperanto è una lingua artificiale, creata dall'oftalmologo polacco Ludwik Zamenhof, che la pensava nel 1872 per far sì che i popoli avessero uno strumento di comunicazione, universale, ma soprattutto neutrale. La caratteristica principale è che questa lingua non appartiene ad un popolo solo, ma è sapientemente ...

Russia e Cina vicine a neutralizzare la tecnologia stealth dei caccia USA - : La Russia e la Cina sono sul punto di creare una tecnologia in grado di abbattere i caccia invisibili , stealth, americani F-35 e F-22, scrive la rivista statunitense The National Interest. Mosca e ...

I giganti della tecnologia lottano ancora per la net neutrality? : La battaglia per ottenere nuovamente le norme a favore della Net Neutrality (la neutralità di internet), spazzate dalla Federal Communications Commission (Fcc) a guida repubblicana, è ancora in piedi. E se sembra meno partecipata dai giganti della tecnologia è solo perché, invece di dare “fiato alle trombe”, stanno agendo dietro le quinte. Un investimento che fa meno clamore rispetto all’adesione al “Day of Action” ...