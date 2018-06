La Tata avrà un revival? Fran Drescher anticipa un grande progetto

blogo

(Di mercoledì 20 giugno 2018) Dopo ilsuccesso del ritorno di Roseanne (Pappa e Ciccia), nonostante poi sia scancellata per le note vicende che hanno coinvolto la sua protagonista, quello di Will & Grace e di Murphy Brown la prossima stagione, oltre a Innamorati Pazzi anche un'altra comedy potrebbe tornare in tv, si tratta de La(The Nanny in originale).Adre il possibileè la protagonista, l'interprete de Lache noi in italiano conosciamo comecesca Cacace, produttrice della serie tv insieme all'ex marito Peter Marc Jocobson. Nata nel 1993 e andata in onda su CBS fino al 1999, proprio quest'anno ricorre il venticinquesimo anniversario de Lache ancora oggi riscuote un incredibile successo ogni qual volta un suo episodio viene trasmesso in molti paesi. Anche in Italia le repliche de Laoccupano il palinsesto quotidiano di Paramount Network ...