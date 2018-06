La storia di Giorgio Bassani | l’autore della prima prova della maturità

Niente casa in affitto perché gay - la storia di Marco e Giorgio : "Così ci hanno umiliato" : Siete gay? Niente casa in affitto. L'ennesima storia di omofobia e discriminazione arriva da Castelnuovo del Garda, nel Veronese. Siamo sulle rive del lago di Garda: qui Marco Biasetti, 41enne musicista originario del Mantovano...

Gemma Galgani e Marco Cappagli / Uomini e Donne - una storia finita? Colpo basso da Giorgio Manetti : Gemma Galgani e Marco Cappagli, la loro storia giunge al termine a "causa" di Giorgio Manetti? Al trono Over di Uomini e Donne si riapre un capitolo che sembrava chiuso(Pubblicato il Mon, 21 May 2018 14:30:00 GMT)

Reggio Calabria : a Palazzo San Giorgio la manifestazione 'Il pane e le rose : il '68 tra storia e memoria' : Accanto alla protesta del mondo giovanile il '68 si caratterizza però anche per una serie di fatti ed eventi, non collegati tra loro, ma che lo rendono uno dei più cruciali della storia mondiale. L'...

U&D - la storia segreta di Gemma e Giorgio : convivenza e dopo Temptation Island Video : La trasmissione di Maria De Filippi, 'Uomini e Donne' [Video], non smette mai di sorprendere e far discutere il suo fedele pubblico. Questa volta a far vociferare i telespettatori sul web è il Trono Over; più precisamente parliamo di una ex coppia o a questo punto sarebbe opportuno definirla una vera e propria coppia che è quella composta da Giorgio Manetti e Gemma Galgani. I due, secondo le indiscrezioni circolanti in rete, sarebbero nuovamente ...

U&D - la storia segreta di Gemma e Giorgio : convivenza e dopo Temptation Island : La trasmissione di Maria De Filippi, 'Uomini e Donne', non smette mai di sorprendere e far discutere il suo fedele pubblico. Questa volta a far vociferare i telespettatori sul web è il trono over; più precisamente parliamo di una ex coppia (o a questo punto sarebbe opportuno definirla una vera e propria coppia) che è quella composta da Giorgio Manetti e Gemma Galgani. I due, secondo le indiscrezioni circolanti in rete, sarebbero nuovamente ...

San Giorgio - chi è il patrono d’Inghilterra tra storia e leggenda : Non c’è giorno più inglese di quello di San Giorgio, il 23 aprile. Giorgio, George, è il nome di re Giorgio VI, quello del discorso e del film, padre della regina Elisabetta, e anche di altri cinque sovrani, compreso quel Giorgio III che perse il senno e le colonie americane. SAN Giorgio Tutto parte da un altro Giorgio, nato in Cappadocia, in Turchia, e morto a Nicomedia il 23 aprile del 303 dopo Cristo, che è santo per tutte le chiese ...

23 Aprile - San Giorgio : vita - storia e curiosità sul martire cristiano : San Giorgio è un martire del III o IV secolo, originario della Cappadocia, diventa un ufficiale dell’esercito romano. Convertito dalla madre al cristianesimo, rinuncia al suo rango e, imprigionato a causa della fede, affronta con fermezza il martirio. Alla sua figura è legata la famosa leggenda del drago, che, nell’immaginario popolare, voleva significare il trionfo del cristianesimo sulla violenza disumana del male. Nel Medioevo San ...