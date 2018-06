La storia della casa abusiva di Carmagnola non è come la racconta Salvini

Muore il fidanzato : la decisione della ragazza sul suo sperma. La storia ha fatto il giro del mondo creando anche qualche polemica : Ci sono storia che ci insegnano molto, e questa appartiene alla categoria della speranza. Riprendersi da una tragedia simile, come quella della perdita del proprio partner (da giovanissimi e con tanti sogni nel cassetto), è assai difficile, ma a volte un piccolo grande gesto ci aiuta a tornare a guardare in avanti con fiducia. anche se erano solo fidanzati il loro rapporto si era consolidato nei tre anni in cui erano stati insieme tanto ...

A 96 anni chiede il divorzio dalla moglie (55). Il motivo è il pezzo forte della storia : Divorziare, purtroppo, è pratica sempre più diffusa, con tante coppie che arrivano al punto di non ritorno e decidono, più o meno di comune accordo, di fare un passo indietro e mettere fine alla loro unione. Certo è, però, che la notizia di un anziano signore di ben 96 anni deciso a lasciare la moglie è sicuramente tra le più originali tra quelle lette negli ultimi mesi. A suscitare ulteriore curiosità anche le motivazioni della richiesta ...

La storia di Giorgio Bassani - l’autore della prima prova della maturità : È stato uno degli scrittori e intellettuali italiani più importanti della seconda metà del Novecento, noto soprattutto per il romanzo “Il giardino dei Finzi-Contini” The post La storia di Giorgio Bassani, l’autore della prima prova della maturità appeared first on Il Post.

Maturità 2018 : le tracce della prima prova - tra storia e politica : Leggi razziali, uguaglianza e cooperazione internazionale tra gli spunti proposti dal Miur per il mezzo milione di maturandi del '99

L’ultimo desiderio della mamma morente : “Ricordatemi così”. La storia commuove il web : Lo scorso gennaio Jo Reszczynski, 34 enne inglese, è stata uccisa da un cancro ai polmoni. Prima di morire, la donna ha voluto fare una sorpresa al suo Chris e alle sue due bambine di 9 e 5 anni: un viaggio a Parigi e un altro a New York. "Voglio che mi ricordiate andando nei mieposti preferiti".Continua a leggere

I bambini di Trump - alla frontiera Usa-Messico si assiste al regresso della storia : di Renato Foschi* Stanno facendo molto rumore le immagini e i suoni dei pianti e dei lamenti dei bambini separati dai genitori fuggiaschi che tentano di entrare nelle frontiere a sud degli Stati Uniti. I bambini vengono separati dai genitori che sono incarcerati per il tempo necessario alla giustizia americana, settimane o mesi, per giudicare i genitori e decidere se respingere il loro ingresso. I bambini vengono tenuti in veri e propri recinti ...

I Chupa Chups compiono 60 anni : la storia della caramella col bastoncino più famosa al mondo : In 60 anni i Chupa Chups hanno fatto breccia nel cuore di milioni di bambini e adulti, conquistando un mercato di 103 paesi. Il loro segreto? Secondo il Direttore Commerciale della multinazionale italiana Perfetti Van Melle, sicuramente la forma della caramella col bastoncino e il modo particolare di consumarlo “senza dimenticare la continua capacità di essere all’avanguardia”.Continua a leggere

storia di Romelu Lukaku - il bimbo che soffriva la fame diventato l'attaccante più forte della storia del Belgio : Da un'infanzia di stenti al sogno mondiale. È l'incredibile parabola di Romelu Lukaku, l'attaccante del Manchester United e della nazionale belga, raccontata a The Player's Tribune. Una storia che comincia circa 20 anni fa, ben prima che il 25enne di origini congolesi cominciasse a trascinare il Belgio a suon di gol, come accaduto all'esordio mondiale contro Panama. A 6 anni infatti, Lukaku non poteva certo immaginare che un giorno ...

Enciclopedia italiana Treccani - una storia della musica fra emozioni e pensieri : L’Istituto della Enciclopedia italiana vanta la pubblicazione di opere grandiose e durature: la Enciclopedia italiana – la cosiddetta Treccani (dal nome del fondatore, il conte Giovanni Treccani) avviata nel 1929 – e il Dizionario biografico degli italiani, varato nel 1960. Alla Enciclopedia si sono aggiunte, sull’arco dei decenni, alcune ampie appendici a loro volta articolate in più volumi. L’ottava e nona appendice portano il ...

"I negoziati sulla Brexit sono il tradimento più grande della storia britannica" - : Nel Partito Laburista britannico c'è stata una grande spaccatura in merito alla questione europea: oltre la metà dei deputati si sono messi contro la direzione del partito. Al momento del voto alla ...

Sulla ciclabile del Piave alla riscoperta della storia e della biodiversità : Il Piave, fiume Sacro alla Patria e corso d'acqua che ha fatto grande Venezia tra '400 e '500, è il grande protagonista di un percorso ciclabile che si snoda per 220 km, partendo dalle Sorgenti in ...

Jorge Lorenzo - GP Catalogna 2018 : “Questa è la Ducati più completa della storia! Che vittoria” : Jorge Lorenzo ha vinto il GP di Catalogna 2018 e ha così conquistato il secondo successo consecutivo nel Mondiale MotoGP. Lo spagnolo si è imposto con autorevolezza al Montmelò, dominando dopo una partenza complicata dalla pole position. Il pilota della Ducati ha trionfato dopo la festa del Mugello e si conferma come il pilota più in forma del momento. Queste le dichiarazioni che Jorge Lorenzo ha rilasciato ai microfoni di Sky Sport: “Ho ...

Golf - US Open 2018 : tutti sopra il par ad un giro dal termine! Brooks Koepka e Patrick Reed a caccia della storia : Un giro drammatico di Dustin Johnson rimette tutti in corsa. E intanto Brooks Koepka sogna un clamoroso bis. Ci sono tutti i presupposti per godersi uno spettacolo entusiasmante nell’ultimo giro dello US Open 2018, secondo Major stagionale contraddistinto soprattutto dai punteggi altissimi sul percorso par 70 dello Shinnecock Hills Golf Club, situato nella città di Southampton a Long Island, vicino New York City. Ben quattro statunitensi ...