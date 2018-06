La Spagna batte l' Iran 1-0

LIVE Spagna-Iran - Mondiali 2018 in DIRETTA : le Furie Rosse vincono 1-0 - Diego Costa abbatte il muro iraniano : Buona sera e bentrovati alla DIRETTA LIVE di Spagna-Iran, match valido per il gruppo dei Mondiali 2018 di calcio in Russia. Gli spagnoli, reduci dal pareggio spettacolare (3-3) contro il Portogallo, dovranno esprimere il proprio meglio contro una squadra vittoriosa all’esordio (1-0 contro il Marocco). Un match tra due selezioni che non si sono mai incontrate in precedenza. E’ chiaro che i favori del pronostico sono tutti per le Furie Rosse, ...

Mondiali 2018 - Spagna batte Iran 1-0 : 21.54 La Spagna raggiunge in vetta del girone B il Portogallo battendo a Kazan con fatica l'Iran (1-0). Per gli iberici un sospiro di sollievo in un girone la cui classifica poteva complicarsi. Gli Iraniani, guidati di Queiroz,alzano un muro in difesa che ingabbia le trame della 'roja'. Nel primo tempo, spagnoli in avanti, ma le occasioni latitano. Nella ripresa buon avvio iberico, miracolo di Beirenvand su Busquets (50'). Poi finalmente il ...

LIVE Spagna-Iran - Mondiali 2018 in DIRETTA : Furie Rosse avanti 1-0 - Diego Costa abbatte il muro iraniano : Buona sera e bentrovati alla DIRETTA LIVE di Spagna-Iran, match valido per il gruppo dei Mondiali 2018 di calcio in Russia. Gli spagnoli, reduci dal pareggio spettacolare (3-3) contro il Portogallo, dovranno esprimere il proprio meglio contro una squadra vittoriosa all’esordio (1-0 contro il Marocco). Un match tra due selezioni che non si sono mai incontrate in precedenza. E’ chiaro che i favori del pronostico sono tutti per le Furie Rosse, ...

Pallanuoto - Super Final World League Budapest 2018 : la Spagna sorprende la Croazia - il Montenegro batte l’Ungheria : Prosegue a Budapest, in Ungheria, la Super Final della World League di Pallanuoto: nel Gruppo A il Montenegro si aggiudica l’incontro di cartello contro i padroni di casa dell’Ungheria per 12-9, mentre l’Australia prenota il terzo posto nel girone battendo il Giappone per 11-7. Nel Gruppo B la Spagna batte ai rigori la Croazia (13-10) dopo essere stata a lungo in vantaggio anche nei tempi regolamentari (9-9), mentre gli USA ...

Gol e spettacolo - Portogallo-Spagna infiamma Russia 2018! Cristiano Ronaldo batte 3 colpi… e il fisco : Roja tutt’altro che corazzata : Pioggia di gol e grandi giocate, ma anche qualche errore di troppo, il derby iberico infiamma Russia 2018: la Spagna squilibrata fra attacco e difesa, il Portogallo è tutto nei piedi di Cristiano Ronaldo Dopo la partita d’allenamento giocata dalla Russia nella giornata inaugurale, i due match quasi soporiferi del pomeriggio con Uruguay e Iran vincenti al 90, finalmente il Mondiale di Russia 2018 regala spettacolo con ...

Donne al potere : Spagna batte Italia con 11 ministre contro 5 : Agli uomini restano le briciole: gli Esteri, la Difesa, gli Investimenti, l'Università e la Scienza, e l'Agricoltura. Il tutto mentre pochi giorni fa il più importante quotidiano del Paese, El Pais, ...

Governo - Italia batte Spagna 1 a 0. Almeno in politica : Alla fine Italia batte Spagna 1 a 0, Almeno in politica, perché dal primo giugno, esiste da noi un nuovo Governo, espressione di una maggioranza scaturita attraverso un accordo tra partiti, dopo le elezioni del 4 marzo. Soluzione che pone fine, Almeno temporaneamente, alla crisi politica iniziata effettivamente il 4 dicembre 2016, quando Matteo Renzi capo del Governo e segretario del maggior partito, fu battuto al referendum voluto per ...

F1 - GP Spagna 2018 : analisi prove libere. Grande equilibrio al Montmelò. Mercedes da battere - ma Red Bull e Ferrari sono vicine - specie in ottica gara : Le prime prove libere del Gran Premio di Spagna 2018 (clicca qui per programma e tv) ci hanno regalato alcune conferme e diverse novità. In primo luogo ci hanno ribadito che la Mercedes si trova su uno dei circuiti preferiti, sia per la vettura che per i suoi piloti. Valtteri Bottas ha fatto segnare il miglior tempo nella FP1, mentre Lewis Hamilton nel pomeriggio ha fissato un ottimo 1:18.259. Con il passare dei minuti, però, Red Bull e Ferrari ...

MotoGP - GP Spagna 2018 : a Jerez tutti a caccia della pole position - Marc Marquez è l’uomo da battere : Dopo un venerdì contraddistinto da due turni di prove libere profondamente diversi l’uno dall’altro, è tempo di qualifiche del Gran Premio di Spagna della MotoGP. A Jerez de la Frontera (con il via della Q1 fissato per le ore 14.10) si inizia a fare sul serio con i piloti a caccia della pole position sul filo dei millesimi. Nonostante non abbia fatto segnare i migliori tempi in nessuna delle due sessioni, il grande favorito è il ...

Moto2 - GP Spagna 2018 : prove libere 1. Francesco Bagnaia batte il primo colpo a Jerez. Terzo Romano Fenati : Il weekend del GP di Spagna comincia alla grande per Francesco Bagnaia, che a Jerez ha ripreso il discorso da dove lo aveva lasciato. Il pilota dello Sky Racing Team VR46 è stato il più veloce nella prima sessione di prove libere, unico a scendere sotto l’1’43”, in 1’42″836. Il torinese ha mostrato un passo già convincente, avvicinando più volte il suo miglior crono, senza però migliorarlo solo per questione di ...

Moto3 - GP Spagna 2018 : tutti a caccia di Jorge Martin. È lui l’uomo da battere a Jerez - gli italiani ci provano : Il Motomondiale sbarca in Europa, a Jerez, in Spagna, e in Moto3 è caccia aperta a Jorge Martin. Il favorito per la conquista del campionato ha vinto ad Austin e si presenta all’appuntamento di casa da leader della classifica iridata. Al suo inseguimento c’è il suo connazionale Aron Canet, seguito dalla nutrita truppa di pilotini italiani. caccia A MARTIN – Finora il campionato ha avuto un solo protagonista. Una pole, un giro ...

IL CASO/ Pil - la Spagna batte l'Italia grazie al governo che non c'è : Arrivano segnali poco incoraggianti per l'economia italiana. E il clima politico non sembra aiutare a evitare una pericolosa e dannosa frenata della ripresa. ALFONSO RUFFO(Pubblicato il Sun, 29 Apr 2018 06:07:00 GMT)BANCHE & RIPRESA/ Le strategie delle Pmi per trovare credito, di M. ValentiniFINANZA/ Il caos che può cancellare la ripresa, di A. Ruffo