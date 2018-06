La ricostruzione nel Centro Italia | tra problematiche | metodi | tecnologie | ulteriori

Case in legno - bioedilizia per la ricostruzione nelle Marche : Firmato un nuovo importante accordo tra BCC e FederlegnoArredo per il finanziamento degli edifici costruiti con struttura di legno e realizzati da imprese certificate S.A.L.E. , sistema affidabilità ...

Terremoto Centro Italia - il sindaco di Amatrice : “A Conte chiederò lo snellimento delle procedure per la ricostruzione” : “Ho avuto conferma che il premier Conte lunedì ci farà visita ad Amatrice“: lo ha confermato all’ANSA Filippo Palombini, sindaco facente funzione di Amatrice (Rieti). “I temi di cui parleremo sono quelli sul tavolo in questi giorni: lo snellimento delle procedure per la ricostruzione, i villaggi temporanei per i non residenti, la sistemazione delle aree Sae, la viabilità, il sostegno e il rilancio ...

Approvate due importanti delibere per velocizzare la ricostruzione nelle zone colpite dai terremoti del 2016-2017 : Il Sottosegretario Regionale Mario Mazzocca, neo Sovrintendente alla ricostruzione, ha annunciato l’approvazione di due importanti delibere per velocizzare la ricostruzione nelle zone colpite dai terremoti del 2016-2017 incentrate sull’aumento del personale e su una maggior flessibilità organizzativa per far ripartire rapidamente i lavori sia nel settore pubblico sia in quello privato. “Con le DGR n.326 e n.327 del 18 maggio 2018 ...

Marche : terremoto infinito e allarme controlli nella ricostruzione : La popolazione esasperata fra le scosse continue di lieve e moderata entità e il nuovo allarme sui mancati controlli nei cantieri della ricostruzione -

Pisa - il padre che ha dimenticato la figlia nell’auto : "l'ho uccisa"/ La ricostruzione del tragico evento : Pisa, il padre che ha dimenticato figlia nell’auto: "l'ho uccisa". La ricostruzione del tragico pomeriggio di ieri, quando un ingegnere si è dimenticato la bimba di un anno(Pubblicato il Sat, 19 May 2018 11:09:00 GMT)

La ricostruzione nel Centro Italia : il 18 Maggio il seminario su problematiche - metodi - tecnologie : L’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma e la Commissione Sismica GLIS dell’ANTEL, Sezione Italiana dell’ASSISi – Anti-seismic Systems International Society propongono ai propri iscritti un seminario tecnico gratuito sul tema “La ricostruzione nel Centro Italia: problematiche, metodi, tecnologie” (18 Maggio 2018, Ordine Ingegneri della Provincia di Roma, Piazza della Repubblica 59 – Roma). Il seminario tecnico ...

Sciame sismico infinito nelle Marche e la ricostruzione che non decolla Video : Una raffica di scosse sismiche ha di nuovo interessato l'Appennino marchigiano. L'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia Ingv ne ha contate almeno una ventina nelle ultime 24 ore [Video], quasi tutte con epicentro a Pieve Torina, borgo della provincia di Macerata gia' martoriato dai terremoti del 2016. La scossa più forte alle 21,21 di ieri sera, quando i sismografi hanno registrato una magnitudo di 3.2. Poi un'altra alle 23,20 di 3.1. ...