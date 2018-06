La regione Lazio dice addio al cottimo per i rider Zingaretti | Di Maio non impugni

Rider - dalla regione Lazio la prima legge sulle tutele - : I lavoratori della gig economy non saranno più pagati a consegna ma a tempo. Zingaretti: "Colmato vuoto normativo, ci auguriamo che possa aiutare la legisLazione nazionale"

Rider - la regione Lazio presenta la legge sulle tutele. Zingaretti : «Di Maio non impugni» : La Regione Lazio ha presentato oggi un testo, nero su bianco, a difesa dei "fattorini digitali". Della cosiddetta "gig economy" i Rider - chi consegna pasti a domicilio in bici -...

regione Lazio - cosa prevede la prima legge a tutela dei 'rider' : Roma, 20 giu. , askanews, 'Siamo molto contenti che una nostra suggestione lanciata agli inizi di maggio abbia trovato riscontro a livello di governo. Questo è un testo di legge che ha gettato un ...

Lazio - dalla regione prima legge per tutele a rider : no al cottimo : Zingaretti: "Siamo contenti che la nostra idea sia stata presa seriamente dal governo". Due milioni di stanziamenti

Lazio - dalla regione prima legge per tutele a rider : Zingaretti: "Siamo contenti che la nostra idea sia stata presa seriamente dal governo". Due milioni di stanziamenti

Valeriani : buon lavoro su procedura regione Lazio per stadio Roma : Valeriani: nessun funzionario né dirigente a nostra conoscenza che sia stato raggiunto da provvedimenti Roma – Di seguito le parole di Massimiliano Valeriani, assessore della Regione Lazio all’Urbanistica. “Sulla vicenda dello stadio della Roma non esiste nessun funzionario né dirigente a nostra conoscenza che sia stato raggiunto da provvedimenti. O a cui sia stata notificato qualcosa che riguarda le indagini a suo carico. E ...

regione Lazio : ok a conferimento rifiuti di Roma in Puglia : Roma, 8 giu. , askanews, 'Dopo aver approvato accordi con Austria, Germania e le Regioni Toscana, Umbria, Emilia Romagna e Abruzzo, la Giunta regionale del Lazio ha dato il via libera al conferimento ...

Parco via Sabotino : dopo chiacchiere arrivano fatti da Ater e regione Lazio : Roma – Di seguito il comunicato del gruppo Pd del I Municipio. “dopo mesi di chiacchiere e scarichi di responsabilità sull’area giochi del Parco di Via Sabotino da parte del Comune, finalmente da Ater e Regione Lazio arrivano i fatti. L’area sarà infatti messa in sicurezza e potrà tornare utilizzata dai bambini”. “Noi come Municipio faremo la nostra parte. Una volta terminati i lavori di riqualificazione ...

Indagine Moody’s : regione Lazio stabile : Roma – L’agenzia di rating Moody’s ha posto sotto osservazione il giudizio di merito di credito di 18 enti territoriali italiani e di 2 società controllate da enti territoriali ai fini di un possibile downgrade. Nell’ambito di tale azione, Moody’s ha confermato, solo per la Regione Lazio, il giudizio di rating Ba2 con outlook stabile. Secondo l’agenzia, tale conferma risulta motivata dai significativi ...

Zingaretti : 9 giugno sarò al Roma Pride insieme a regione Lazio : DIRITTI. Pride, Zingaretti: PIAZZA CHE CHIEDE PIÙ DIGNITÀ È ANCHE NOSTRA Roma – Di seguito il tweet di Nicola Zingaretti, presidente della Regione Lazio. “sarò al #RomaPride il 9 giugno. Perché è un grande, festoso e bellissimo evento civile e popolare. Quando una piazza chiede più diritti e dignità per tutti, allora è la nostra piazza. C’è la nostra gente e per questo la Regione Lazio e io ci saremo”. L'articolo ...

QUALITA' DELL'ARIA - SMOG : AZIONE GREENPEACE A regione LAZIO/ Video - inquinamento come in Pianura Padana : Qualità dell’aria, SMOG: AZIONE GREENPEACE a REGIONE LAZIO. La protesta degli attivisti per chiedere l'adeguamento del piano all'attuale normativa vigente.(Pubblicato il Wed, 30 May 2018 23:14:00 GMT)

Qualità dell’aria - smog : azione Greenpeace a regione Lazio/ Video - chiesto adeguamento del piano : le proteste : Qualità dell’aria, smog: azione Greenpeace a Regione Lazio. La protesta degli attivisti per chiedere l'adeguamento del piano all'attuale normativa vigente.(Pubblicato il Wed, 30 May 2018 20:31:00 GMT)

Smog - la regione Lazio a Greenpeace : “La lotta all’inquinamento è una nostra battaglia” : ”Ciao Greenpeace, qualsiasi stimolo è ben accetto. Proprio per questo ribadiamo che la tutela dell’ambiente e la lotta alle emissioni inquinanti sono la nostra battaglia. In questi anni nel Lazio abbiamo cambiato le cose come mai prima“. Così la Regione Lazio risponde alle sollecitazioni di Greenpeace ribadendo il proprio impegno per la tutela dell’ambiente e la lotta alle emissioni inquinanti. “Efficientamento ...

“Tempo scaduto. Ci vediamo in Tribunale” : blitz di Greenpeace alla regione Lazio [GALLERY] : 1/12 ...