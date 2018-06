La Procura generale | Corona deve tornare in carcere

Fabrizio Corona - il Procuratore generale : "Torni in carcere - ha diffamato un magistrato" : Nuovi guai per Fabrizio Corona. Durante un udienza davanti al tribunale di sorveglianza, il sostituto pg Antonio Lamanna ha chiesto di togliere l'affidamento terapeutico all'ex agente fotografico e...

Expo - la Procura generale ricorre contro proscioglimento di Sala : 'Uso improprio dei poteri di deroga' : MILANO La procura generale di Milano ha depositato il ricorso contro il proscioglimento e chiede il rinvio a giudizio del sindaco di Milano Giuseppe Sala . Nel suo ruolo di ex commissario unico di ...

Vietato criticare Di Matteo La Procura generale vuole condannare Ferrara : E ra una sentenza avanzata, una decisione che finalmente stabiliva un principio fondamentale: i giudici non sono una casta al di sopra delle critiche, sono un potere esposto come ogni altro potere al ...

Riabilitazione Berlusconi : Procura generale di Milano non si oppone - via libera per Silvio : La Procura generale di Milano aveva quindici giorni di tempo per esprimersi sulla decisione del Tribunale di Sorveglianza, che ha sancito la Riabilitazione dell'Ex Cavaliere, nonché ex Premier e ...

Riabilitazione Berlusconi - la Procura generale di Milano non si opporrà : Silvio è candidabile : Silvio Berlusconi è ufficialmente candidabile alle elezioni. O, meglio, il nuovo status non rischia di essere messo in discussione da un eventuale ricorso contro la decisione del tribunale. La Procura generale di Milano, infatti, ha deciso di non opporsi alla Riabilitazione concessa all’ex Cavaliere dal Tribunale di Sorveglianza (provvedimento già esecutivo). Il Procuratore generale Roberto Alfonso e il sostituto pg Maria Saracino, nel ...

Il Procuratore generale di New York - Eric Schneiderman - si è dimesso in seguito ad accuse di violenze sessuali : Il procuratore generale di New York, Eric Schneiderman, si è dimesso dal proprio incarico in seguito alle accuse di violenze e abusi sessuali da parte di quattro donne. Schneiderman ha rassegnato le dimissioni dopo la pubblicazione di un articolo del The post Il procuratore generale di New York, Eric Schneiderman, si è dimesso in seguito ad accuse di violenze sessuali appeared first on Il Post.

Ruby bis - il Procuratore generale chiede la conferma delle condanne per Minetti e Fede : "Donne 'merce' per il Cav" : Il pg di Milano Daniela Meliota ha chiesto di condannare a 4 anni e 10 mesi Emilio Fede e a 3 anni Nicole Minetti nel nuovo processo d'appello nato dall'inchiesta Ruby bis. Sono le stesse condanne inflitte nel precedente processo di secondo grado che era stato annullato con rinvio dalla Cassazione nel novembre del 2014. Gli 'ermellini' avevano sostenuto che nelle motivazioni a quel verdetto ci fosse "un vuoto motivazionale" sostenendo che la ...