La nuova sfida europea sulle tracce dei migranti dispersi

Elezioni - nuova sfida al ballottaggio : i comuni che tornano al voto il 24 giugno : La Lega si conferma traino del centrodestra, il Movimento 5 stelle è in affanno mentre il Partito Democratico - a dirla con l'ex premier Gentiloni - "è in...

Biathlon - concluso il primo raduno dell'Italia. Lisa Vittozzi : 'Una nuova sfida - si aprono nuovi orizzonti' : A riportare le prime sensazioni ai microfoni della Fisi è stata Lisa Vittozzi, reduce dal bronzo olimpico con la staffetta mista e da sei podi stagionali in Coppa del Mondo: ' Per noi atleti sarà una ...

Biathlon - concluso il primo raduno dell’Italia. Lisa Vittozzi : “Una nuova sfida - si aprono nuovi orizzonti” : L’estate si avvicina a grandi passi ma gli sport invernali non si fermano mai e anzi è proprio in questo periodo che gli atleti della neve e del ghiaccio si preparano per la loro stagione. Ad Anterselva (Bolzano) si è concluso il primo raduno del gruppo elite di Biathlon: le stelle Dominik Windisch, Lukas Hofer, Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi hanno avuto modo di prendere contatto con il nuovo staff guidato dall’allenatore ...

Moto GP : nuova sfida per Michelin al Catalunya : I 4,627 km della pista di Barcellona da venerdì 15 giugno ospiteranno la MotoGP che arriva al settimo appuntamento stagionale con novità da affrontare. Un nuovo asfalto e un nuovo disegno del tracciato caratterizzano questa edizione della gara, cambi peraltro già testati nei test di un mese fa. Per l’appuntamento di Montmeló i piloti avranno […] L'articolo Moto GP: nuova sfida per Michelin al Catalunya sembra essere il primo su ...

Basket - Larry Brown e la nuova sfida di Torino il santone yankee vuole stupire ancora : Adesso, anziché stare lì a impolverarsi come una reliquia, dice di averne ancora voglia: di insegnare, ed anche di imparare, com'è insito nello sbarco in una nuova parte del mondo. Se l'uomo curioso ...

MotoGP - GP Catalogna 2018 : Andrea Iannone verso l’Aprilia. nuova sfida o un nuovo passo indietro della carriera? : “Sicuramente è una cosa che ho voluto con tutto me stesso. Con l’Aprilia i contatti c’erano già stati: sono molto contento che siamo riusciti, dopo tanto corteggiamento, a trovare questo accordo biennale, che significa molto di più di due anni. Il contratto è molto vario e ci sono delle possibilità importanti, che mi rendono molto orgoglioso di avere intrapreso questa strada”. Così Andrea Iannone si era espresso sul suo ...

Elezioni - il 24 Giugno sarà una nuova sfida al ballottaggio : i comuni che tornano al voto : Il Movimento 5 stelle è in affanno mentre il Partito Democratico a dirla con l'ex premier Gentiloni "è in difficoltà ma non è morto". Questa potrebbe essere la sintesi dei risultati delle ...

Moto2 - MV e Forward - binomio pronto per questa nuova sfida : 'Consapevoli della grande responsabilità' : Il campionato del mondo Moto2 è molto competitivo e per avere successo è necessario portare la nostra massima tecnologia ed esperienza nello sviluppo delle moto da corsa". "Il sogno di riportare MV ...

Rugby - l’Italia affronterà la nuova Zelanda a Roma! Super sfida agli All Blacks : data - programma - orari e tv : L’Italia affronterà la Nuova Zelanda in un test match autunnale in programma il prossimo 24 novembre. La Super sfida contro gli All Blacks, la squadra più forte del Pianeta e icona indiscussa nel mondo del Rugby, si consumerà allo Stadio Olimpico di Roma come ha comunicato oggi Giovanni Malagò, Presidente del Coni. Il numero 1 dello sport italiano ha svelato l’ufficializzazione fattagli da Alfredo Gavazzi, Presidente della Fir. La ...

Fca - un’azienda diversa e globale : la nuova sfida delle alleanze : Quattordici anni vissuti pericolosamente e a passo di carica. A 5110 giorni esatti dal suo arrivo il 1° giugno 2004 al Lingotto come amministratore delegato di una Fiat sull’orlo della bancarotta, Sergio Marchionne consegna una Fiat Chrysler Automobiles con zero debiti, che chiuderà il 2018 con 4 miliardi di liquidità in cassa, un utile netto previ...

Fca - un’azienda diversa e globale : la nuova sfida delle alleanze : Quattordici anni vissuti pericolosamente e a passo di carica. A 5110 giorni esatti dal suo arrivo il 1° giugno 2004 al Lingotto come amministratore delegato di una Fiat sull’orlo della bancarotta, Sergio Marchionne consegna una Fiat Chrysler Automobiles con zero debiti, che chiuderà il 2018 con 4 miliardi di liquidità in cassa, un utile netto previ...

Lewandowski - addio al Bayern/ L’agente : è pronto per una nuova sfida - club già avvisato : Robert Lewandowski dice addio al Bayern Monaco dopo 4 anni. "E' pronto per nuove sfide, il club è già stato avvisato" ha affermato l'agente del bomber polacco.(Pubblicato il Wed, 30 May 2018 11:46:00 GMT)

Bayern Monaco - Lewandowski in partenza : "Sente il bisogno di cambiare e affrontare una nuova sfida" : L'agente: "I responsabili del club sono stati già informati". Il Real Madrid è pronto ad affidargli il centro dell'attacco

Card. Bassetti : 'nuova questione sociale ci impone la sfida del nuovo umanesimo" - : Di qui il monito a non dimenticare che "il mondo in cui viviamo" è "il prodotto di un processo storico" all'interno del quale si è verificato 40 anni fa un evento ancora oggetto di riflessione: la ...