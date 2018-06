La Meloni | Perché le regole valgono per gli italiani e non per i rom?

ilgiornale

: @DSantanche @99Posse @GiorgiaMeloni Perche' le femministe devono difendere una come la Meloni? Una cosi razzista pe… - francalanna : @DSantanche @99Posse @GiorgiaMeloni Perche' le femministe devono difendere una come la Meloni? Una cosi razzista pe… - lia_meloni : RT @Formigoal: Ogni tanto qualche amico, parlando di #Inter, mi chiede chi vorrei a centrocampo. E io, anno dopo anno, rispondo sempre il s… - FRDEA : RT @IlReverendo71: #Meloni: “se sei nomade devi nomadare”. Poi ditemi perché uno dovrebbe sforzarsi di fare la battuta. -

(Di mercoledì 20 giugno 2018) 'Per me va fatto un censimento di chi abita nei campi nomadi: non è una questione di etnia, bensì di sicurezza, anche per non trattare alcuni cittadini in maniera diversa da altri' . Così Giorgia ...