La Giornata del Rifugiato a Latina | presentato il fitto calendario di eventi

Medagliere scherma 2018 : la classifica agGiornata. Dominio della Russia - l’Italia è seconda! : A Novi Sad (Serbia) si stanno disputando gli Europei 2018 di scherma. La Russia domina il Medagliere dopo la prima giornata delle gare a squadre. L’Italia, al momento quinta, attende ancora il primo oro. Medagliere EUROPEI scherma ...

Oggi Giornata mondiale della distrofia facio-scapolo-omerale : Ricorre Oggi la terza Giornata internazionale della distrofia facio-scapolo-omerale, malattia rara ereditaria che si manifesta in età adolescenziale, colpendo inizialmente la muscolatura facciale, scapolare e degli arti superiori. La Giornata è stata istituita nel 2015 per sensibilizzare l’opinione pubblica, incrementare la piena consapevolezza tra pazienti, operatori sanitari e sociali, favorire la ricerca diagnostica e la prevenzione della ...

20 Giugno Giornata Mondiale del Rifugiato #WithRefugees : Nel corso dell'evento previste testimonianze e spettacoli di danza, canto e teatro a cura delle associazioni e delle varie comunità della Città. visualizza altro Condividi Facebook Twitter Google+ ...

Giornata Mondiale del Rifugiato - il messaggio di Mattarella : Per il presidente della Repubblica 'nell'emergenza rifugiati l'Ue deve agire unità'. Il Papa: non lasciamo paura impedisca accogliere - La tragedia dei rifugiati e' drammaticamente attuale, e l'Italia ...

Memorial Cardilli - una Giornata ad Avezzano in ricordo del direttore del pronto soccorso : Alle ore 16, all'interno della sala conferenze, si terrà il convegno 'Medicina dello sport', con analisi e riflessioni su vari argomenti tra cui nozioni di primo soccorso nei traumi dello sport, ...

Giornata mondiale del rifugiato - Mattarella : "Drammaticamente attuale" : Il presidente della Repubblica: "Italia contribuisce al dovere di solidarietà, assistenza e accoglienza". Ocse: "In calo gli sbarchi nella Penisola"

La Giornata del rifugiato a Caltagirone : In occasione della giornata del rifugiato un bel gesto degli ospiti del CPA nei confronti degli utenti della Mensa dei poveri di Caltagirone

Giornata mondiale del rifugiato - Mattarella 'Tragedia drammaticamente attuale' : Mattarella ha sottolineato come l'Italia sia impegnata nei negoziati, 'anche in seno alle Nazioni Unite, in vista dell'adozione di un patto mondiale sui rifugiati', nell'ottica di 'una politica che ...

Giornata mondiale del rifugiato - Mattarella : "Tragedia drammaticamente attuale" : Il presidente della Repubblica: "Serve un patto mondiale. L'Unione europea sia unita nel gestire l'emergenza, non lasci responsabilità solo ai Paesi di primo ingresso. Italia dà grande contributo grazie a spirito di umanità che contraddistingue il suo popolo"

Giornata Mondiale del Rifugiato : iPhone - psicoanalisi e relatività - senza migranti il mondo sarebbe un posto peggiore : Ogni anno il 20 giugno è indicato dalle Nazioni Unite come Giornata Mondiale del Rifugiato. senza il contributo della migrazione umana e di coloro che fuggono dai loro paesi d'origine infestati da guerre e carestie, gran parte della cultura e delle invenzioni di cui oggi non sapremmo fare a meno non esisterebbero.Continua a leggere

Oggi è la Giornata mondiale del rifugiato : nella letteratura - le storie dei profughi di oggi e di ieri : La tragedia dei profughi ha oggi più che mai bisogno di essere compresa, forse prima ancora con il cuore che con le cifre: per questo, la letteratura costituisce un’importantissima testimonianza di tutte quelle storie di oggi e di ieri che hanno raccontato il dramma della fuga e della migrazione.Continua a leggere

8 foto per celebrare la Giornata mondiale del rifugiato : Con il termine rifugiato s’intende giuridicamente colui che è stato espulso o è fuggito dal proprio paese d’origine a causa di discriminazioni politiche, razziali, religiose, per una guerra, o in quanto appartenente a una categoria sociale perseguitata e trova asilo in un paese straniero che ne riconosce il suo status. Come spiega l’UNHCR, l’Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, che ha istituito la ...