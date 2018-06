La gaffe del leghista Siri | Toninelli? Non è Ministro

Siri : Toninelli non è ministro. La gaffe del sottosegretario ospite di La7 : Clamorosa gaffe di Armando Siri , sottosegretario ai Trasporti e alle Infrastrutture. Il leghista, ospite di Tagadà , su La7 , ha sostenuto, ribadendolo per ben tre volte che ' Toninelli non è ...

Lega - gaffe del senatore Siri : “Toninelli? Non è ministro”. E lo ribadisce tre volte : gaffe del senatore della Lega, Armando Siri, nel corso della trasmissione Tagadà (La7). La conduttrice, Tiziana Panella, lancia un gioco e chiede agli ospiti in studio di indovinare l’identità del misterioso ministro, fornendo alcuni suggerimenti. Il primo indizio è un computer, il secondo è una divisa militare. Il senatore Pd, Franco Mirabelli, dà la sua soluzione: “E’ Toninelli”. E Siri insorge, ammonendo il colLega: “Ma Toninelli non è ...

gaffe del Pibe - fuma in tribuna poi si scusa : Dopo Lionel Messi, colpevole di aver sbagliato un rigore nel deludente pareggio per 1-1 dell'Argentina contro l'Islanda nel match d'esordio ai mondiali, è il campionissimo Diego Armando Maradona a ...

Governo - la gaffe del neosottosegretario alla Salute Fugatti (Lega) nel 2015 : scambiò centro culturale per ospedale : Correva l’anno 2015 e il neo-sottosegretario leghista alla Salute, Maurizio Fugatti, all’epoca consigliere provinciale a Trento, noto per la sua massiva produzione di interrogazioni e per le sue battaglie contro le moschee e il “gender” nelle scuole, allietò le cronache locali con la sua 481esima interpellanza al Consiglio Provinciale su un grottesco malinteso. Successe che il direttore artistico del Teatro Stabile di ...

“Non servire ma essere serviti” : titolo-gaffe del giornale cattolico/ Il lapsus freudiano in prima pagina : Gaffe clamorosa nel titolo del giornale diocesano di St. Louis negli Stati Uniti, che scrive esattamente l'opposto di quello che voleva comunicare: un lapsus "freudiano"(Pubblicato il Wed, 13 Jun 2018 16:24:00 GMT)

Russia 2018 - che gaffe di Ramirez : il ct della Costa Rica non conosce Hazard : Eden Hazard è stato uno dei protagonisti della goleada del Belgio contro il Costa Rica: una prestazione che ha esaltato le qualità tecniche del trequartista del Chlesea e che hanno messo in crisi la ...

“Incontro tra due dittatori a Singapore” - gaffe della Fox : Washington, 11 giu. (AdnKronos) – gaffe della Fox, l’emittente tv preferita da Donald Trump, che nel programma Fox & Friends ha definitotra il presidente Usa e il leader nordcoreano Kim Jong Un un incontro tra “due dittatori”. Autrice dello scivolone è stata la conduttrice Abby Huntsman, che si è poi scusata con i telespettatori. La Huntsman, figlia dell’ambasciatore Usa in Russia ed ex aspirante alla presidenza ...

F1 – Errore Winnie Harlow : ecco cosa sarebbe dovuto succedere dopo la gaffe della modella : Winnie Harlow commette un Errore al Gp del Canada e sventola la bandiera a scacchi con un giro d’anticipo, ma la Commissione Gara non è da meno Sebastian Vettel ha trionfato, ieri, al Gp del Canada. Il tedesco della Ferrari è riuscito a controllare la gara dall’inizio alla fine, salendo così sul gradino più alto del podio a Montreal, davanti al pubblico canadese legato in particolar modo alla Ferrari grazie a Gilles Villeneuve. ...

ALESSANDRO CANINO - IN COPPIA CON LOREDANA BERTÈ/ gaffe della cantante : "Ma tu chi sei?" (Ora o mai più) : ALESSANDRO CANINO, noto per la canzone "Brutta", è uno dei protagonisti del programma "Ora o mai più", condotto da Amadeus in onda da questa sera su Rai 1.(Pubblicato il Fri, 08 Jun 2018 23:30:00 GMT)

La gaffe del portavoce Usa : D-day esempio di relazioni con Berlino : Stava difendendo, in conferenza stampa, le forti relazioni di Washington con Berlino alla luce delle dichiarazioni dell'ambasciatore americano in Germania, Richard Grenell, ma il portavoce del ...

Conte a Di Maio : «Luigi - questo lo posso dire?» Le gaffe in Aula del premier. Delrio : non faccia il pupazzo : E la ex ministra del giglio magico: «In politica non ci si improvvisa, il nuovo premier mi è parso un po' in confusione». Eppure il leghista Roberto Calderoli è convinto che Conte ci stupirà: «Non è ...