La fibromialgia di Lady Gaga raccontata agli scettici | “Provate a vivere 5 minuti nel mio

(Di mercoledì 20 giugno 2018) Ladil'ha costretta quest'anno a chiudere prima il suo tour europeo cancellando le 10 ultime date in calendario. Eppure c'è ancora chi non crede alla sua condizione, al punto da spingerla a parlarne pubblicamente lanciando una sfida.Apparsa in gran forma a Los Angeles, la popstar ha sorpreso tutti con un nuovo look sfoggiatoMTV Award 2018, presentandosi con un to di capelli asimmetrico e con un audace outfit firmato Alexander McQueen. Durante la cerimonia degli MTV Movies & Tv Awards è stata premiata per il Miglior Documentario Musicale perFive Foot Two su Netflix ed è salita nuovamente sul palco per assegnare il premio più importante della serata, quello al Miglior Film, andato a Black Panther.La popstar, in un'intervista con MTV a margine dell'evento, ha voluto ribadire ancora una volta quanto sia difficile affrontare il dolore ...