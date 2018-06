La Festa del gusto sbarca al Poetto di Quartu | 5mila metri quadri tra street

Torna a Erbezzo la Festa Internazionale della Fisarmonica : Per tutta la giornata sono inoltre in programma spettacoli nelle piazze e in paese verrà allestito un mercatino dell'artigianato artistico. Durante la maniFestazione saranno attivi diversi stand ...

Festa delle Fragole 23 al 24 giugno 2018 : il sapore e la dolcezza delle delizie della Val Martello : Nel weekend dal 23 al 24 giugno 2018, in Val Venosta e nello specifico nella Val Martello si svolgerà la 19° Festa delle Fragole altoatesine. Punto di ritrovo da diversi anni per tutti coloro che vogliono celebrare l’inizio della raccolta e assaggiare la dolcezza delle Fragole d’alta montagna. La Val Martello o valle delle Fragole, immersa nell’incantevole paesaggio del Parco Nazionale dello Stelvio, si distingue per un clima mite e secco, ...

Prende in giro le usanze cinesi e diventa una star dei social : il discorso alla Festa di laurea dello studente italiano a Shangai : Carlo Dragonetti, 24enne di Trani, si è appena laureato alla Normale di Shangai. Di fronte a 8mila persone, Prende la parola durante la cerimonia di consegna dei diplomi. “I miei amici cinesi mi hanno insegnato che se ho un problema posso curarmi con l’acqua calda. Hai la febbre? Acqua calda. Hai mal di pancia? Acqua calda. Sei stressato? Acqua calda. L’acqua cinese fa miracoli”. Grazie alla sua ironia, Dragonetti è ...

Festa della Musica : Roma omaggia Edoardo Vianello : Roma – L’edizione 2018 della Festa della Musica di Roma, che si svolge domani giovedì 21 giugno dalle 16 alle 24 in tutta la città, è caratterizzata da un grande incremento delle adesioni e soprattutto da una aumentata partecipazione dei cittadini. Sono infatti moltiplicati, rispetto allo scorso anno, i concerti spontanei di artisti, studenti, gruppi Musicali, cori, solisti, professionisti e soprattutto amatori. Insieme agli eventi ...

Daks presenta la collezione Primavera/Estate 2019 : aria di Festa per i 125 anni del brand [GALLERY] : Daks celebra quest’anno i 125 dalla sua fondazione, e la collezione Primavera-Estate 2019 è ricca di connotazioni che esprimono il desiderio di festa Il brand rappresenta l’essenza più esclusiva dell’eleganza inglese e da diversi anni è presente sulle passerelle milanesi attualizzando stagione dopo stagione le proprie collezioni e conferendo a queste un twist contemporaneo, pur conservando quel DNA per cui è diventato riconoscibile ...

Cremona. Dal 17 al 25 novembre torna la Festa del Torrone : La Festa del Torrone di Cremona avrà come tema del 2018 “Il Novecento e Mina”. L’evento torna per 9 giorni, da sabato

Giovedì 21 giugno il comune di Carbonia premierà gli studenti più meritevoli ed i protagonisti della 'Festa del Patrimonio'. : Saranno presenti il sindaco Paola Massidda, l'assessore dello Sport e della Pubblica istruzione Valerio Piria ed il presidente del Consiglio comunale Daniela Marras. Scarica l'articolo in formato PDF

Holly&Benji - Super Sayan e Samurai : la Festa social del Giappone : Dopo il 2-1 sulla Colombia, i social hanno celebrato la vittoria del Giappone con tantissimi meme divertenti: dai campioni della New Team fino a Dragon Ball, ecco i meme più divertenti del web DECIDE ...

La Festa della Musica apre l'estate in Costa Azzurra : La Festa della Musica coincide con l'inizio dell'estate e in Costa Azzurra è un evento molto sentito perché segna l'inizio della stagione più intensa dell'anno. È anche vero che la Festa della Musica ...

Festa della Musica il 21 giugno all'Aeroporto di Milano Bergamo : Teleborsa, - L'Aeroporto di Milano Bergamo è tra i 22 scali italiani che hanno accolto l'invito dell'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile , ENAC , e Assaeroporti , aderendo alla Festa della Musica ...

Mangiafexpo 2018 - la grande Festa del cibo di Ferrara : Cappellacci di zucca, la coppia, cioè il pane ferrarese, la salamina da sugo, il pasticcio, il panpepato. È un tripudio di sapori la cultura enogastronomica ferrarese. Per gustarli tutti, dal 9 al 14 luglio 2018, c’è la quarta edizione di Mangiafexpo, la grande festa del cibo di Ferrara, quest’anno con circa 30 aree degustazione, allestite per la prima volta in Piazza Ariostea, e la partecipazione dei migliori ristoranti locali. Una gustosa food ...

Festa della Musica a Palmanova : Sono 22 i concerti che quest'anno animeranno la Fortezza di Palmanova in occasione della Festa della Musica. Un evento internazionale che giovedì 21 giugno troverà sede anche nella città stellata. ...

Municipio X : Festa della musica - gli appuntamenti : Roma – La Festa della musica si terrà giovedì 21 giugno, con il patrocinio di Roma Capitale. A partire dalle 16 e fino alle 24, la musica raggiungerà i cortili, le strade più conosciute, gli angoli più inaspettati per una kermesse che saluta l’arrivo dell’estate. Tutti sono invitati a suonare, cantare e partecipare con modalità semplici. Amatori e professionisti. Ognuno potrà prendere il proprio strumento o scegliere il proprio ...