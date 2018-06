La FAO e l’UNHCR lanciano un nuovo strumento per salvare le foreste nelle aree con una

meteoweb.eu

: @seipreciso Eppure sono questi che dovremmo andare a prendere, curare, sfamare, dissetare, a che Serve la FAO, l'ON… - laurarossidue : @seipreciso Eppure sono questi che dovremmo andare a prendere, curare, sfamare, dissetare, a che Serve la FAO, l'ON… - ademofonti : L'accoglienza umanitaria sia affidata alla CROCE ROSSA. I campi siano organizzati in maniera umana, ordinata e labo… -

(Di mercoledì 20 giugno 2018) La FAO e l’UNHCR – l’Agenzia delle Nazioni Unite per i Rifugiati – hanno lanciato oggi unmanuale per aiutare a ripristinare lezone con una grande presenza di sfollati, dove la forte dipendenza dal combustibile da legna mettee boschi in pericolo. Circa 2,4 miliardi di persone – circa un quarto della popolazione mondiale – dipendono dal legno come principale fonte di energia per cucinare.che ospitano popolazioni sfollate, spesso con scarse risorse proprie, la dipendenza dal combustibile legnoso è ancora più drammatica. Più di quattro persone su cinque costrette a lasciare le proprie case a causa di confitti usano il combustibile per cucinare e riscaldare. Questo è il principale motore del degrado forestale e della deforestazione in queste. “Con l’aumentare delle crisi prolungate, abbiamo visto ...