Katherine Langford oltre Hannah Baker di Tredici

Tredici 3 ci sarà? Katherine Langford in lacrime conferma il suo addio : “È stato il mio primo lavoro” : Se Tredici 3 ci sarà, Hannah Baker non apparirà più. Neanche attraverso visioni di Clay o flashback dei suoi amici. Nel corso di un panel dedicato a Netflix, l'attrice Katherine Langford ha confermato ciò che in parte aveva dichiarato la scorsa settimana, ovvero il suo addio nei panni della protagonista nella serie di successo del servizio streaming on demand. Tuttavia, al momento non si hanno indicazioni su una possibile terza stagione. ...

Katherine Langford beauty look : trucco e capelli della star di Tredici : Una grande prova acclamata da pubblico e critica, con il merito di aver posto l'attenzione su problemi come bullismo, emarginazione e violenza sessuale nel mondo degli adolescenti. Oggi al debutto ...

13 Reasons Why : Katherine Langford lascia la serie di Netflix : La notizia sembra essere ufficiale. Se verrà realizzata una terza stagione di 13 Reasons Why, Katherine Langoford non sarà più nel cast fisso della serie tv. È la stessa attrice a confermarlo in un lungo post che ha pubblicato qualche ora fa sul suo profilo Instagram.Le ragioni che hanno spinto l"attrice a rivelare il destino di Hannah Baker sono ancora poco chiare, ma sicuramente il motivo principale è che, il personaggio da lei interpretato, ...

Katherine Langford : l'addio al personaggio di Hannah Baker in un commovente post : Interpretando la protagonista di " 13 Reasons Why ", l'attrice è diventata famosa in tutto il mondo ma ha anche avuto l'opportunità di essere parte di una storia molto potente e altrettanto discussa. ...

Katherine Langford : l’addio al personaggio di Hannah Baker in un commovente post : <3 The post Katherine Langford: l’addio al personaggio di Hannah Baker in un commovente post appeared first on News Mtv Italia.

Katherine Langford lascia il cast di Tredici? Hannah Baker potrebbe non esserci nella terza stagione : Attenzione: l'articolo contiene SPOILER sul finale di Tredici 2. Katherine Langford ha detto addio al cast di 13 Reasons Why. Nel caso in cui Netflix rinnovasse la serie per una terza stagione, la giovane attrice ha già annunciato che potrebbe non farne più parte. I motivi sono stati spiegati a Entertainment Weekly, dove la star 21enne ha spiegato come la storia di Hannah Baker si sia conclusa con il finale di Tredici 2. Al noto magazine ...