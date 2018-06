Juve | Emre Can | domani viste e firma

Juventus - domani visite mediche per Emre Can : ROMA - E' finalmente arrivato il giorno delle visite mediche di Emre Can , prossimo alla firma con la Juventus. Il centrocampista tedesco è atteso domani al J Medical prima di sottoscrivere il ...

Mercato Juve - può essere la settimana di Cancelo. Quando arriva Emre Can : I vertici bianconeri intanto lavorano per Cancelo e Golovin; c'è massima fiducia per quanto riguarda entrambi i fronti. Il centrocampista tedesco atteso a Torino fra giovedì e venerdì

Juventus : Emre Can - c'è il giorno : è venerdì. Golovin - altro contatto col Cska : TORINO - Emre Can & Aleksandr Golovin : uno firma, l'altro quasi. Questione di giorni, pochi. Nel primo caso, addirittura, questione di ore: un centinaio. Nel secondo, invece, si potrebbe andare un po'...

Juventus 8.0 al via il 9 luglio con Perin ed Emre Can : TORINO - Per i tifosi juventini in astinenza da calcio - anche se il Mondiale iniziato ieri mette in vetrina un bel po' di bianconeri con le maglie delle nazionali - c'è una data da cerchiare di rosso ...

Juve - Emre Can atteso nel week-end - Morata resta nel mirino : Emre Can è atteso a Torino nel fine settimana per sostenere le visite presso il JMedical e la firma sul contratto che lo legherà alla Juve per 4 anni. Nei prossimi giorni la Juventus incontrerà il ...

Juventus - Cancelo o Emre Can : quale il prossimo colpo dei bianconeri? : I bianconeri, dopo Perin, puntano a chiudere la trattativa con il Valencia per l'ex Inter. Intanto Emre Can potrebbe sbarcare a Torino la prossima settimana per le visite mediche e la firma sul ...

PSG - non solo Buffon : assalto a Dybala. Intanto la Juve abbraccia Emre Can : PSG, NON solo Buffon- Secondo quanto riportato dal quotidiano francese “Paris United”, il PSG sarebbe pronto a mettere le mani su Paulo Dybala. Come si legge, il fratello-agente del giocatore argentino, avrebbe offerto il numero 10 bianconero al PSG. I francesi starebbero seriamente pensando di cedere Cavani, e puntare forte su un nuovo attaccane di […] L'articolo PSG, non solo Buffon: assalto a Dybala. Intanto la Juve ...

Calciomercato - il Liverpool saluta Emre Can : Juve ad un passo : Il Liverpool saluta Emre Can. A comunicarlo attraverso la pagina Twitter è stata proprio la società inglese, che ha salutato sia il centrocampista tedesco sia l’ex compagno di squadra Jon Flanagan: “Entrambi lasceranno il club dopo la conclusione del contratto – si legge nel tweet dei Reds -. Tutti quanti al Liverpool Football Club ringraziano i calciatori per il loro contributo e gli augurano le migliori fortune per il ...

Ufficiale : Emre Can lascia il Liverpool. Juve - ora è conto alla rovescia : Emre Can and Jon Flanagan will both leave the club upon the expiry of their contracts this summer. Our full #PL retained list: https://t.co/HuG8VS9p1x Everybody at #LFC thanks all departing players ...

Prende corpo la nuova Juve : nei prossimi giorni visite mediche per Perin ed Emre Can : Mattia Perin può ormai considerarsi a tutti gli effetti un calciatore della Juventus. Firmerà per i prossimi quattro anni. Nei prossimi giorni le visite mediche. L'operazione si è conclusa con un accordo per...

Calciomercato Juve - attese le visite mediche di Perin ed Emre Can : Si attendono le visite mediche per avere l’ufficialità del trasferimento di Mattia Perin alla Juventus. La trattativa è ormai conclusa tra la società bianconera e il Genoa, proprietaria del cartellino del portiere: nelle prossime ore dovrebbe sbloccarsi lo stallo e Perin potrebbe sostenere le visite mediche già domani, firmando poi il contratto che lo legherà ai bianconeri per quattro anni. Il portiere non è l’unico in procinto di sostenere le ...

Juve - attese visite Perin ed Emre Can : ANSA, - TORINO, 7 GIU - Si attendono le visite mediche per avere l'ufficialità del trasferimento di Mattia Perin alla Juventus. La trattativa è ormai conclusa tra la società bianconera e il Genoa, ...

Juventus - Perin : “Juve? Non mi sbilancio”. Fissate le visite mediche di Emre Can : Juventus, Perin- Mattia Perin, intervistato ai microfoni della “Rai Sport”, ha preferito non sbilanciarsi in vista del suo prossimo futuro in bianconero. “NON VOGLIO SBILANCIARMI…” Il portiere ha così commentato: “Juventus? Non mi voglio sbilanciare, ne stanno parlando le due società, non c’è stata alcuna firma. Oggi ero il portiere della Nazionale, dispiace aver subito […] L'articolo Juventus, Perin: ...

Calciomercato Juventus - scelto il sostituto di Buffon : secondo colpo per i bianconeri dopo Emre Can : dopo aver chiuso ieri per Emre Can, la Juventus ha ormai in pugno anche Mattia Perin: ecco le cifre dell’affare Ieri Emre Can, oggi tocca a Mattia Perin. La Juventus accelera nel mercato estivo, piazzando il secondo colpo nel giro di poche ore. Vista la partenza di Buffon, che ha deciso di chiudere la propria esperienza in bianconero, Marotta aveva bisogno di un altro portiere oltre Szczesny, così ha deciso di strappare il classe ’92 ...