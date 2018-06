Juve | Cancelo è a un passo | al Valencia 38 milioni di euro

Juventus - è fatta per Cancelo : accordo con il Valencia : TORINO - Juve - Cancelo ci siamo. In chiusura la trattativa tra il Valencia e il club bianconero per il trasferimento del portoghese a Torino. In mattinata sono stati definiti gli ultimi dettagli a ...

Cancelo alla Juventus/ Allegri vuole il portoghese - ma con il Valencia non c'è ancora accordo : Cancelo alla Juventus: Allegri vuole il portoghese, ma con il Valencia non c'è ancora accordo sul prezzo e sulle modalità di pagamento per l'ex Inter.

Mercato - Juventus è Pjaca la chiave per Cancelo. Napoli - Meret in vantaggio su Areola : ROMA - Mercato dei portieri in fermento. La Roma, che è ormai a un passo dall'acquisto di Pastore per i prossimi 4 anni, continua a respingere a oltranza l'assalto del Real Madrid per Alisson. I ...

JOAO CANCELO ALLA JuveNTUS/ L'affare si chiuderà nel weekend : ecco le cifre e la contropartita tecnica : Continua la trattativa tra JUVENTUS e Valencia per chiudere L'affare CANCELO. L'esterno portoghese sembra essere molto vicino al ritorno in Italia dopo l'esperienza all'Inter

Mercato Juve - può essere la settimana di Cancelo. Quando arriva Emre Can : I vertici bianconeri intanto lavorano per Cancelo e Golovin; c'è massima fiducia per quanto riguarda entrambi i fronti. Il centrocampista tedesco atteso a Torino fra giovedì e venerdì

Cancelo alla Juventus e l’Inter prepara la “vendetta” contro il Valencia : Inter alle prese con diverse trattative di mercato, alcune delle quali si intrecciano con i rivali della Juventus, come quella per Cancelo… Un’Inter vendicativa, almeno secondo le ultime indiscrezioni che arrivano dalla Spagna. Il club nerazzurro infatti, non avrebbe gradito il trattamento ricevuto dal Valencia in merito alla trattativa per Cancelo. Dapprima nessuno sconto effettuato ai nerazzurri, poi l’accordo in procinto di ...

La Juventus stringe per Cancelo : Joao Cancelo si prepara per tornare in Italia anche se la sua nuova casa sarà a Torino e non più a Milano. La Juventus, infatti, sta per affondare il colpo sull'esterno portoghese del Valencia che è tornato in Spagna dopo che l'Inter non l'ha riscattato. Il club nerazzurro avrebbe potuto esercitare il diritto di riscatto entro il 31 maggio a 40 milioni di euro ma la restrizioni sul mercato per via del Fair play finanziario non hanno permesso a ...

Joao Cancelo alla Juventus/ Affare che procede spedito - l'esterno spinge per l'approdo in bianconero : Continua la trattativa tra Juventus e Valencia per chiudere l'Affare Cancelo. l'esterno portoghese sembra essere molto vicino al ritorno in Italia dopo l'esperienza all'Inter

Juventus - Cancelo lo pagano Mandragora e Cerri : Se i rossoblù - orientati a una politica dei ritorni - erano pronti a sfiorare la soglia dei 15 milioni per il centrocampista reduce dal prestito al Crotone, il club del Principato potrebbe anche ...

Juventus - dalla Spagna : Cancelo ad un passo. Il Valencia abbassa le pretese : Cancelo ORMAI AD UN PASSO- Tutto pronto per il passaggio di Joao Cancelo alla Juventus. Secondo quanto riportato dall’odierna edizione di “Superdeporte“, la società bianconera sarebbe ormai ad un passo dal terzino portoghese. ARRIVA IL SI’ DEL Valencia Dopo il sì del giocatore, pronto a sposare totalmente il progetto bianconero, anche il Valencia sarebbe pronto […] L'articolo Juventus, dalla Spagna: Cancelo ad un ...

Calciomercato Juventus - pronto il rilancio per Golovin. Si insiste per Cancelo : Un Calciomercato bianconero pronto a entrare sempre più nel vivo, la società infatti è al lavoro per regalare nuovi rinforzi a Massimiliano Allegri in vista della prossima stagione. Un nome in cima ...

Juventus - incontro in settimana con il Manchester United per Darmian. E su Cancelo… : Nel corso della prossima settimana ci sarà un incontro tra Juventus e Manchester United per Darmian, i bianconeri però non mollano Cancelo La Juventus continua a lavorare per il terzino destro, mantenendo vivi i contatti con il Valencia e il Manchester United per Cancelo e Darmian. Dopo aver incontrato gli spagnoli la settimana scorsa a Milano, un confronto diretto con il club inglese avverrà nei prossimi giorni, con l’obiettivo di ...

Juve-Darmian - c'è l'appuntamento. Pausa Cancelo - Eintracht su Sturaro : Weekend di calma apparente in chiave mercato per la Juventus, in attesa di riannodare i fili delle varie trattative, in entrata e in uscita. Vendere per fare cassa e poi rinforzare i reparti più in ...

Juventus-Cancelo - massimo ottimismo : Marotta gioca al ribasso : Juventus-Cancelo- Entra nel vivo l’affare Cancelo tra Juventus e Valencia. Secondo quanto riportato da “QS”, Marotta sarebbe pronto ad una nuova strategia per mettere definitivamente le mani sull’esterno portoghese. Attesa. Questa la parola d’ordine del direttore generale bianconero. ATTESA PER giocaRE AL ribasso La sensazione è che la Juventus abbia in mano il sì del […] L'articolo Juventus-Cancelo, massimo ...