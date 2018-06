Junot Díaz continuerà a insegnare al Massachusetts Institute of Technology

Molestie - Mit 'assolve' Junot Diaz : NEW YORK, 19 GIU - Junot Diaz potrà tornare a insegnare al Massachusetts Institute of Technology: lo scrittore premio Pulitzer è stato "prosciolto" dalle accuse di Molestie sessuali in una indagine ...

Junot Dìaz non era un mostro del #MeToo. Ma meglio non dirlo : Questa è una breve ma intensa storia di giustizialismo e barbarie. Prima il finale: Junot Dìaz, premio Pulitzer accusato di molestie sessuali, non è un molestatore. La notizia è di ieri, i giornali (per ora solo inglesi e americani) ne hanno scritto in qualche riga un po' sciatta e trafiletti defila

Molestie : Junot Diaz si dimette da presidente Pulitzer :

Lo scrittore Junot Díaz – accusato di comportamenti inopportuni da tre donne – si è dimesso da presidente del premio Pulitzer : Lo scrittore dominicano Junot Díaz – accusato di comportamenti inopportuni da alcune donne – si è dimesso da presidente del premio Pulitzer. Díaz, che ha 49 anni ed è lui stesso stato premiato con un premio Pulitzer, era stato accusato di The post Lo scrittore Junot Díaz – accusato di comportamenti inopportuni da tre donne – si è dimesso da presidente del premio Pulitzer appeared first on Il Post.