Jean Claude Juncker convoca per domenica un summit sui migranti a Bruxelles

Nobel sotto scandalo : Jean-Claude Arnault accusato di stupro : Il Nobel si copre di scandalo, Jean-Claude Arnault , noto regista e fotografo franco-svedese è infatti stato accusato formalmente di stupro. 'Le prove sono sufficienti e robuste' , è quanto ha ...

Jean Claude Juncker : Italia cuore Ue - merita 'rispetto e fiducia' : "Il posto dell'Italia è al cuore dell'Europa", ed è un Paese che "merita rispetto e fiducia". Lo ha affermato il presidente della Commissione Ue Jean Claude Juncker, parlando al Brussels economic ...

Jean-Claude Juncker - "Germania non calpesti dignità Italia"/ Governo M5s-Lega - "nessuna lezione a Roma" : Jean-Claude Juncker, "Germania non calpesti dignità Italia", il presidente della Commissione europea è tornato a parlare del Governo M5s-Lega, sottolineando: "nessuno dia lezioni a Roma"(Pubblicato il Sat, 02 Jun 2018 13:29:00 GMT)

Jean Claude Juncker : Germania non calpesti la dignità dell'Italia : "Non sono per niente d'accordo a dare lezioni a Roma", al contrario, "dobbiamo rispettare l'Italia" perché "questo è stato troppo fatto con la Grecia, soprattutto da parte dei Paesi germanofoni, e la ...

Lilli Gruber contro Jean-Claude Juncker dopo gli insulti all'Italia : 'Nel tardo pomeriggio sale il tasso alcolemico?' : Frasi che hanno scatenato una reazione compatta di tutta la nostra classe politica. E non solo. Una durissima replica è arrivata anche da Lilli Gruber nel corso di Otto e Mezzo . Commentando le ...

'All'Italia serve meno corruzione e più serietà' - Jean-Claude Juncker - : Bruxelles, 31 mag. , askanews, Rispondendo a una domanda sulla disoccupazione giovanile nel Sud Italia, il presidente della Commissione europea, Jean-Claude Juncker, ha detto oggi di nutrire un 'amore ...

Jean-Claude Juncker contro Lega e M5s : 'Non toccate i diritti degli africani' : Ci mancava il presidente della Commissione europea, Jean-Claude Juncker . Anche lui contro il governo Lega-M5s . Mister Europa infatti ha promesso che l'esecutivo comunitario vigilerà per ' ...

Jean Claude Juncker : "Vigileremo sui diritti degli africani in Italia" : "Il governo italiano non è stato ancora formato. Come Commissione europea giudichiamo i governi non su quanto annunciano, ma su quanto faranno. Siamo vigili per salvaguardare per intero i diritti degli africani che sono in Italia". Così il presidente della Commissione europea Jean Claude Juncker, in una conferenza stampa congiunta col presidente dell'Unione africana Moussa Faki, a chi chiede dell'espulsione di 500mila migranti ...

Jean-Claude Juncker sul contratto M5S-Lega : "Commenteremo alla fine ma non è Europa senza Italia" : "L'Unione europea non sarebbe completa senza la nazione italiana e il popolo italiano". Il presidente della Commissione europea, Jean-Claude Juncker, non commenta i negoziati di governo tra il Movimento 5 Stelle e la Lega, ma avverte che l'Italia "ha la massima importanza per l'Ue"."Amo questo paese, amo il genio degli italiani e della nazione italiana. Ma non commenterò in anticipo quali potrebbero essere i risultati dei negoziati in ...

Scandalo molestie - Nobel Letteratura 2018 non assegnato/ Sex-gate - chi è Jean-Claude Arnault : Il Premio Nobel della Letteratura 2018 non sarà assegnato: che succede in Svezia? Scandalo molestie coinvolge Arnault, marito di un membro dell'Accademia Reale e travolge la Commissione(Pubblicato il Fri, 04 May 2018 14:25:00 GMT)