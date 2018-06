IWC | party per i suoi 150 anni

vanityfair

: IWC 150 anniversario Milano: il party alla Fonderia Napoleonica Eugenia - GlobeStylesMag : IWC 150 anniversario Milano: il party alla Fonderia Napoleonica Eugenia -

(Di mercoledì 20 giugno 2018) Era il 1868 quando Florentine Ariosto Jones fondò, a Schaffhausen, la «International Watch Company» con l’obiettivo di unire la competenza artigianale svizzera e i metodi di produzione statunitensi per produrre i migliori orologi da tasca dell’epoca. LEGGI ANCHERoyal Fashion: i marchi di moda preferiti dalla famiglia reale Sono passati 150da allora e IWC continua a mantenere intatto l’amore per la tradizione artigiana coniugandola alla più innovativa tecnologia. Per festeggiare questo importante traguardo, la maison svizzera ha presentato a Milano la Jubilee Collection, orologi in edizione limitata delle famiglie Portugieser, Portofino, Pilot’s Watches e Da Vinci in occasione di un evento esclusivo. Ilsi è tenuto presso gli spazi della suggestiva Fonderia Napoleonica Eugenia dove gli oltre 200 ospiti hanno potuto gustare la cucina dello Chef stellato Andrea Berton, Friend ...