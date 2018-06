: #Ivanka ringrazia papà Trump su migranti - CyberNewsH24 : #Ivanka ringrazia papà Trump su migranti - TelevideoRai101 : Ivanka ringrazia papà Trump su migranti -

, figlia e consigliera del presidente Usa, rompe il silenzio sulla polemica della separazione dei bambini dai genitorialla frontiera Usa.il padre per la firma dell'ordine esecutivo per tenere unite le famiglie ed esorta il Congresso ad agire. "Grazie presidente per aver preso una iniziativa cruciale, mettendo fine alla separazione delle famiglie alla frontiera".Cosìsu Twitter. "Il Congresso agisca ora per una soluzione duratura coerente con i valori condivisi"(Di mercoledì 20 giugno 2018)