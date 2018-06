Italia | Mancini | Una grande sofferenza guardare i Mondiali in tv

A Genova l'Italia del ct Mancini contro l'Ucraina : Mercoledì 10 ottobre lo stadio Luigi Ferraris di Genova ospiterà l'incontro amichevole di calcio tra la nazionale italiana e l'Ucraina. Lo ha comunicato il Commissario Straordinario della Fgci Roberto ...

Mancini : “c’è tempo per costruire Italia competitiva” : “Abbiamo un po’ di tempo per cercare di mettere insieme una squadra che possa far bene e qualificarsi agli Europei. In 2 anni la squadra può migliorare tanto”. A parlare del nuovo corso dell’Italia è il ct azzurro, Roberto Mancini, ospite di ‘Radio anch’io Sport’ su Rai Radio1. Sulle possibili novità da inserire nel gruppo, il tecnico jesino lascia la porta aperta a varie soluzioni. “Nelle ultime ...

Mancini difende Ventura : "La debacle dell'Italia non fu solo colpa sua" : Roberto Mancini si gode le vacanze e in attesa di concentrarsi sulla nazionale italiana ha trovato comunque il modo di far parlare di sé soccorrendo una donna anziana investita a Senigallia. L'ex allenatore di Inter e Manchester City, però, ai microfoni di Radio Anch'Io Sport ha voluto assolvere il suo predecessore Giampiero Ventura: "Non credo che Ventura abbia tutte le colpe, in campo sono andati i giocatori. Sono cose che capitano, dobbiamo ...

Italia - Mancini assolve Ventura : "Flop Mondiale? Non credo che abbia tutte le colpe" : Mentre in Russia ci si gioca titolo di campione del mondo, il tecnico jesino guarda avanti e a come riportare l'Italia nell'elite. "abbiamo un po' di tempo per cercare di mettere insieme una squadra ...

Italia - Mancini : 'Ventura? Non è l'unico colpevole' : ... in due anni può migliorare tanto - è il messaggio di speranza ai microfoni di 'Radio Anch'io Sport' su RadioUno - Cercheremo di fare del nostro meglio per mettere insieme una Nazionale competitiva e ...

Nazionale - Mancini : "Riportare l'Italia in alto" : Primo giorno da ct azzurro per Roberto Mancini. "Sono orgoglioso, felice ed emozionato. Sono qui, al momento giusto, per ricostruire e riportare l'Italia in alto", ha dichiarato in conferenza stampa a ...

Italia - idee chiare per Mancini : “Ripartiamo da Balotelli e Chiesa…” : Italia, idee chiare PER Mancini- Roberto Mancini ha espresso il suo pensiero sul prossimo futuro dell’Italia, fissando i capisaldi della rinascita azzurra. SU Balotelli… Mancini ha così commentato: “Ha soltanto 28 anni e quindi fa ancora in tempo a prendersi tutte le soddisfazioni che desidera perché al suo background fisico e tecnico ha aggiunto l’esperienza. […] L'articolo Italia, idee chiare per Mancini: ...

Roberto Mancini ed il suo riscatto : “voglio portare l’Italia in Qatar da ct per rimediare alle mie assenze dai Mondiali da calciatore” : Roberto Mancini, neo ct della Nazionale, si confessa nell’intervista di copertina del numero di luglio-agosto di GQ in edicola dal 12 giugno New York, 1984. Un diciannovenne Roberto Mancini ha appena concluso una minitournée azzurra di due partite, il rientro è previsto per il pomeriggio del giorno dopo. I “grandi” della squadra, i campioni del mondo di due anni prima, gli propongono un giro nella Manhattan “by night”. Per i più giovani ci ...

Mancini : 'Italia in Qatar con Chiesa e Balotelli' : ROMA - Persi tre Mondiali da giocatore, Roberto Mancini ha adesso una mission: farlo con l' Italia da ct. Lo racconta il neo allenatore degli azzurri nell'intervista di copertina del numero di luglio-...

VIDEO/ Italia-Olanda (1-1) : highlights e gol. Perin : nulla sopra la nazionale e Mancini... (amichevole) : VIDEO Italia Olanda (risultato finale 1-1): gli highlights e i gol della partita amichevole. Le due nazionali, escluse illustri dal Mondiale, hanno giocato all'Allianz Stadium di Torino(Pubblicato il Tue, 05 Jun 2018 11:19:00 GMT)

L'Italia spreca e l'Olanda trova il pari : 1-1. Mancini : : Gli azzurri, nell'ultima amichevole stagionale, passano in vantaggio con Zaza al 67' ma nel finale restano in 10 per l'espulsione di Criscito, e Akè firma il pareggio di testa - "C'e' ancora tanto da ...

Dossena : “Mancini persona giusta per risollevare sorti Italia” : “Mancini è l’unico che si è dimostrato disponibile dal primo minuto. Lui ha voluto fortemente la panchina della Nazionale rinunciando a cose importanti, abbiamo un allenatore che crede fortemente nel risollevare le sorti della Nazionale, ha l’esperienza e la personalità giusta”. L’ex compagno di squadra del ct azzurro ai tempi dello scudetto della Sampdoria, Beppe Dossena, parla così del nuovo corso ...

