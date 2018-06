: Istat:sale di 1°temperatura media città - TelevideoRai101 : Istat:sale di 1°temperatura media città - gfdonne : #gfdonne Istat, nell 2017 la spesa sanitaria arriva a 123 euro al mese -

la temperaturanelleitaliane,secondo un rapporto. Nel periodo 2002-2016 è di 15,5 gradi, in aumento di 1 grado rispetto agli anni 1971-2000. Dal 2000 è in aumento anche l'indice di durata dei periodi di caldo (onde di calore).Parallelamente si riduce il numero dei giorni con gelo (-3), di notti fredde (-9) e di giorni freddi (-11), a conferma di una tendenza al riscaldamento.Le precipitazioni medie annue tra il 2002-2016 sono state di 778 mm, l' 1,6% in più sul periodo 1971-2000,(Di mercoledì 20 giugno 2018)