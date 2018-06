Iori | per Salvini lotta all’ abusivismo solo contro rom

Le miglIori app per fare selfie divertenti e originali : Quali sono le migliori app per selfie divertenti e originali? La prima risposta che viene in mente è naturalmente quella di Snapchat, perché questo software offre una notevole scelta tra filtri in realtà aumentata che vengono apposti direttamente al viso. Si possono prendere le sembianze di animali o di oggetti, si possono applicare accessori, ci si può sbizzarrire con deformazioni o effetti caleidoscopici. Abbiamo scelto altre nove app oltre a ...

I miglIori gadget per smettere di russare : Avete già provato a farlo girare su un lato, a soffiargli nelle orecchie e anche a dormire indossando i classici tappi? Niente, non siete riusciti a chiudere occhio perché il vostro compagno o il vostro coinquilino non ha smesso un attimo di russare. Per riposare meglio allora è arrivato il momento di chiedere aiuto alla tecnologia. A meno che, il disturbatore notturno non siate proprio voi. C’è comunque poco da scherzare: problemi come ...

I 10 miglIori Campeggi e Villaggi per Famiglie : “L’Ultima Spiaggia” di Bari Sardo vince il premio Family 2018 : È il Campeggio Villaggio L’Ultima Spiaggia di Bari Sardo (NU), nella splendida zona dell’Ogliastra in Sardegna, ad aggiudicarsi il titolo di miglior Campeggio/Villaggio Family 2018, assegnato nell’ambito della terza edizione dei Certificati di Eccellenza KoobCamp. Nella TOP 10 del certificato KoobCamp che premia le migliori strutture en plein air per le vacanze in famiglia, insieme al vincitore della Sardegna, figurano anche Campeggi e Villaggi ...

Censimento rom - Salvini : "Non è una prIorità ma non mollo" | Gli alleati frenano - per Conte è "incostituzionale" : Con un tweet il ministro leghista rilancia la sua volontà di censire i rom nel nostro Paese, poi corregge il tiro e spiega che non si tratta di una priorità. Le repliche di M5s e Conte: "Incostituzionale, al massimo verificare l'accesso dei bambini a scuola".

Sondaggi - immigrazione e sicurezza? No - non sono la prIorità : per 2 su 3 la politica si deve occupare di temi economici : L’immigrazione e la sicurezza non sono il primo tema sul quale il Parlamento dovrebbe concentrarsi. E nemmeno il secondo. E’ una minoranza, secondo l’ultimo Sondaggio Ixè per l’HuffingtonPost, a sostenere che la priorità di chi governa sia quella dei migranti e che ci sia un’emergenza sicurezza. I primi tre argomenti ai quali pensano gli italiani, infatti, sono l’economia e lo sviluppo (quindi 62 per cento, ...

App per Storie Instagram : le miglIori da usare : Le Storie di Instagram hanno riscosso un enorme successo, tanto da essere introdotte anche in Facebook e nell’app di WhatsApp. Il successo riscosso da questa funzionalità ha portato alla realizzazione di numerosi strumenti che migliorano l’esperienza utente e la gestione dei contenuti pubblicati. Se utilizziamo spesso il noto social network, utilizzare delle app per le Storie di Instagram è fondamentale per ottimizzare tutti i ...

RIFORMA PENSIONI 2018/ Salvini - “prIorità superare Legge Fornero con la Quota 100” (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI 2018: le regole per la Quota 100 e tutte le ultime notizie. Il "caso-Quota 37" e i lavoratori gravosi con benefici di uscita dal lavoro con Ape Sociale(Pubblicato il Mon, 18 Jun 2018 18:35:00 GMT)

Come Meghan Markle : a fIori - per un matrimonio : Sembra che Meghan Markle si sia calata perfettamente nel nuovo ruolo che il suo status di membro della famiglia reale esige. Dopo aver accompagnato la Regina Elisabetta II, vestita con un abito neutro firmato Givenchy (per non offuscare Sua Maestà, raggiante e trendsetter in verde lime) a Chester, ecco che nel weekend abbiamo visto la Duchessa di Sussex in un contesto un tantino più informale, mano nella mano al suo Harry: le nozze di Celia ...

DI MAIO - ’DIETROFRONT’ SUI RIDER/ Foodora e Deliveroo aprono a Decreto Dignità : “tavolo per maggIori tutele” : Foodora contro Di MAIO e il Decreto Dignità RIDER: “Se passa, addio Italia: vogliono tornare indietro al Medioevo". Ministro incontra vertici Gig Economy: "meno rinnovi incarichi a termine"(Pubblicato il Mon, 18 Jun 2018 17:40:00 GMT)

Allarme obesità in Sicilia : l’importanza dell’approccio multidisciplinare per garantire miglIori percorsi di cura e sicurezza ai pazienti : Allarme obesità in Sicilia. Una Regione che conta una percentuale del 47,9% tra persone obese (9,2%) e sovrappeso (38,7%). Un dato che attesta questa patologia come un problema sociale, in linea con i numeri preoccupanti del nostro Paese: 6 milioni di obesi e 500 mila grandi obesi. Un bambino su tre in sovrappeso e uno su quattro addirittura obeso. L’obesità è una vera e propria malattia e può anche risultare fatale considerando che 57 mila ...

La vita batterica potrebbe sopravvivere a temperature superIori a quelle ipotizzate finora : ... l'IA lo capisce dal respiro Il cervello memorizza i posti dove il cibo è buono L'orologio interno che ci fa venire sonno Cerere ha più materiale organico del previsto Home - SCIENZA - Scienze La ...

Il Pentagono riconosce la superIorità del Mi-17 russo rispetto Black Hawk americani - : Gli elicotteri statunitensi UH-60 Black Hawks, che gli Stati Uniti ha iniziato a spedire in Afghanistan, sono meno efficienti degli Mi-17 russi che dovrebbero rimpiazzare. Lo afferma una relazione ...

Per illuminare il litorale di Ostia il Campidoglio interra i pali nei vasi da fIori : pali dell'illuminazione inseriti nei vasi da fiori e sostenuti da una rete area di cavi per migliorare la visibilità nottura del litorale di Ostia. È quanto accade nel X Municipio di Roma."Stanno per essere ultimati i lavori per la realizzazione del nuovo impianto di illuminazione pubblica sulle spiagge del litorale di Ponente. Un impianto grazie al quale le spiagge libere di Lungomare Paolo Toscanelli e Lungomare Duca degli ...