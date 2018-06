Intesa Sp | Messina | ' Tria ok sul debito | ma attenzione alla manovra'

Il ceo di Intesa Messina : 'No alle elezioni anticipate nel 2019'. Plaude al discorso di Tria ma è cauto : 'Aspettiamo la manovra' : Il capo di Intesa Sanpaolo accoglie con favore il discorso del ministro dell'Economia sul Def: 'Ma doveva parlare un mese fa'

Il ceo di Intesa Messina plaude al discorso di Tria ma è cauto : "Aspettiamo la manovra". E dice no al voto anticipato : "Il ministro dell'Economia Tria ha detto le cose che probabilmente andavano dette un mese fa. Questo avrebbe evitato la salita dello spread e la caduta delle Borse". Lo ha affermato Carlo Messina, consigliere delegato e ceo di Intesa Sanpaolo, concludendo la prima parte del convegno sul settore assicurativo in merito alle parole di rassicurazione del ministro."Bisogna aspettare la manovra finanziaria per dimostrare che si fa sul serio con ...

L'Ad di Intesa Sanpaolo Messina : "Mai - mai - mai aumentare il debito pubblico - fa accelerare lo spread" : La fine del Quantitative easing "è un elemento di gravissima tensione, non bisogna mai mai immaginare di aumentare il debito pubblico". E' l'avvertimento lanciato dall'a.d. di Intesa Sanpaolo, Carlo Messina, oggi al congresso Uilca. Il Ceo di Intesa, con un lungo intervento sull'attuale tensione che c'è sui mercati italiani e sui titoli di stato, si fa portavoce delle preoccupazioni degli investitori. "La fine del programma di ...

Messina - IntesaSp - : guardare economia reale forte - non a spread : Roma, 29 mag. , askanews, A guardare la finanza e lo spread invece dell'economia reale si rischiano 'errori strategici assoluti', ha avvertito l'amministratore delegato di Intesa Sanpaolo, Carlo Messina, a margine delle considerazioni finali del governatore della Banca d'...

Confindustria - Messina - Intesa - : Ridurre debito per garantire risparmi degli italiani : Glissando una domanda su Savona quale possibile ministro dell'Economia, Messina ha risposto ad una domanda se la riforma della tassazione avrà un impatto sui bilanci delle banche. "Io credo che le ...

Intesa Sanpaolo - Messina : risultati solidi e di qualità elevata : Teleborsa, - Nel primo trimestre di quest'anno "abbiamo conseguito risultati solidi e di qualità elevata, il che consente al nostro Piano d'Impresa di partire di slancio". Cosi' il CEO di Intesa ...

Intesa Sanpaolo : Messina - nel primo trimestre aiutate 3.600 aziende in temporanea difficoltà : Intesa Sanpaolo è consapevole dell'impatto della propria attività sull'economia reale e ha elaborato negli anni una precisa strategia con l'obiettivo di interpretare il concetto della creazione di ...

Intesa Sanpaolo - Messina : utile netto 2018 sarà superiore a 2017 : Intesa Sanpaolo conferma che l'utile netto del 2018 sarà superiore a quello registrato nel 2017. "Vi confermo che realizzeremo nel 2018 un utile netto che sarà superiore a quello del 2017", ha ...

Plusvalenza di 400 milioni e... Intesa - il colpaccio di Messina : Lasciato alle spalle il momento critico in cui era necessario fare pulizia di bilancio in modo massiccio, anche a costo di chiedere soldi al mercato per liberarsi delle sofferenze pregresse, le banche italiane stanno iniziando a guardare con sempre maggior interesse agli Npl e alle attività di “servicing” (ossia di gestione delle posizioni creditizie) ad esse collegate. Primo e più interessante esempio in tal senso ...

Messina : Intesa Sp miglior banca Ue grazie accordo con Intrum - In : L'operazione di cessione e cartolarizzazione di 10,8 mld di crediti in sofferenza realizzata da Intesa Sanpaolo con Intrum, secondo l'Ad di Intesa Sanpaolo, Carlo Messina, "è un accordo strategico e ...