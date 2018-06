Inter | quanto è costato davvero Milan Skriniar? Svelata la cifra sborsata dai nerazzurri

Inter - il dg Antonello : 'Per Icardi faremo tutto quanto è corretto' : 'faremo tutto quello che è corretto fare: il club punta sul suo capitano, abbiamo una nuova stagione da affrontare, Mauro Icardi è una pedina del nostro club, adesso è presto per dirlo'. Così l'ad ...

Vampyr : vediamo un lungo quanto Interessante video gameplay su Twitch : Vampyr, il nuovo titolo realizzato da DONTNOD sta per essere lanciato sul mercato, potremo mettere infatti mano al gioco a partire dal 5 giugno su PC, PlayStation 4 e Xbox One.Ebbene, come possiamo vedere su Twitch, gli sviluppatori mantengono ben alto l'interesse per la loro opera con un interessante video gameplay della durata di ben 55 minuti. Durante il filmato possiamo sentire gli sviluppatori commentare l'avventura, per cui naturalmente ...

L’Inter vola in Champions League : ecco quanto può valere la qualificazione : L'Inter torna in Champions: sette anni dopo l'ultima partecipazione, il club nerazzurro ha centrato il 4° posto L'articolo L’Inter vola in Champions League: ecco quanto può valere la qualificazione è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Ibi18 - Il quiz degli Internazionali. Quanto ne sanno i tifosi della storia del torneo? : Dall'inizio del torneo, lo scorso 14 maggio, in migliaia hanno affollato i viali e assiepato gli spalti degli Internazionali d'Italia, per sostenere e incoraggiare i loro beniamini della racchetta. I ...

Amanda Lear a L'Intervista : "Ancora adesso i ragazzi mi dicono 'Quanto sei bona!'. La mia ambiguità? Oggi tutte le donne sono così..." : Amanda Lear sarà la protagonista della prossima Intervista di Maurizio Costanzo, nel programma omonimo di Canale 5 che andrà in onda lunedì 21 maggio 2018, in seconda serata.L'artista di origini francesi, che nella sua carriera si è misurata come modella, cantante, attrice, scrittrice, pittrice e conduttrice, 71 anni, durante L'Intervista, ha affrontato argomenti già noti che la riguardano: l'ambiguità che ha caratterizzato tutta la sua ...

Inter-Juve - polemiche a non finire. “nel recupero vinciamo” o “quanto recupero facciamo” : cosa avrà voluto dire Tagliavento? [VIDEO] : Non si placano le polemiche per Inter-Juve. Un labiale rubato dalle telecamere mettono anche il quarto uomo, Tagliavento, al centro delle polemiche sul web per l’arbitraggio del derby d’Italia. A fine match, in zona mista, il siparietto con Allegri della Juventus: “Oh, Taglia… è andata proprio bene… Bravo bravo eh”. Guardate il labiale del 4° uomo e giudicate voi… #InterJuve pic.twitter.com/TqsRTMWXGm — IL TIFOSO NERAZZURRO ...

Quanto ti costa cambiare gestore telefonico e abbonamento Internet? : Alzi la mano chi non è mai stato tentato di cambiare operatore telefonico ammaliato da qualche nuova offerta internet più vantaggiosa. Gli sconti e le promozioni sulle offerte internet per la casa sono infatti all’ordine del giorno e la tentazione di attivare un nuovo piano internet e telefono è sempre molto forte, soprattutto se l’attivazione è associata a una promozione particolare o a un regalo di benvenuto. Tuttavia, in alcuni casi, passare ...

Piccolo : aberrante quanto accaduto a Fontana Terrina. Raggi Intervenga : Piccolo: atto vandalico merita punizione simbolica Roma -Di seguito le parole di Ilaria Piccolo, consigliera del gruppo capitolino del Pd. “quanto accaduto nella notte tra sabato e domenica in piazza della Chiesa Nuova è aberrante. Due adolescenti non contenti di salire sulla Fontana della Terrina con la bicicletta, l’hanno ripetutamente sbattuta contro l’opera di Della Porta. Un atto veramente deprecabile sotto ogni aspetto, ...