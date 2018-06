Incendio in casa | pompieri salvano cane

Incendio MESSINA - FRATELLINI MORTI IN CASA/ Video - i genitori distrutti : una vita per i figli : MESSINA, INCENDIO in un appartamento: MORTI due bambini. Ultime notizie: salvi i genitori e altri due fratelli, la polizia ha avviato le indagini per scoprire le cause del rogo(Pubblicato il Sat, 16 Jun 2018 15:14:00 GMT)

Incendio Messina - fratellini morti in casa/ Video - ultime notizie : i genitori - “straziati e senza parole” : Messina, Incendio in un appartamento: morti due bambini. ultime notizie: salvi i genitori e altri due fratelli, la polizia ha avviato le indagini per scoprire le cause del rogo(Pubblicato il Fri, 15 Jun 2018 20:50:00 GMT)

Messina - Incendio in casa : morti due fratellini. Francesco è tornato indietro per cercare di salvare Raniero : Sono morti insieme Francesco e Raniero. Lui il più grande, 13 anni, ha cercato di salvare il fratellino di 10 anni dalle fiamme ma sono rimasti intrappolati nel rogo della loro casa. Un...

Messina - Incendio in casa : morti bimbi di 10 e 13 anni - Francesco è tornato indietro per salvare il fratellino : Sono morti insieme Francesco e Raniero . Lui il più grande, 13 anni, ha cercato di salvare il fratellino di 10 anni dalle fiamme ma sono rimasti intrappolati nel rogo della loro casa. Un cortocircuito ...

Messina - Incendio in casa : morti due bambini | Foto : L'incendio si è sviluppato intorno alle 4 di mattina in via dei Mille. In casa erano presenti i genitori e altri due fratelli che sono stati portati in salvo. I genitori hanno cercato di soccorrere anche gli altri due figli ma le fiamme glielo hanno impedito.

Messina - Incendio in casa : morti bimbi di 10 e 13 anni - i genitori hanno cercato di salvarli : Dramma a Messina. Due bambini di 10 e 13 anni sono morti in un incendio che si è sviluppato intorno alle 4 di stamane nella loro abitazione, in via dei Mille a Messina. In casa erano presenti...

Incendio in casa a Messina morti due bambini i genitori salvano altri 2 figli : Due bambini di 10 e 13 anni sono morti in un Incendio che si è sviluppato intorno alle 4 di stamane nella loro abitazione, in via dei Mille a Messina. In casa erano presenti i genitori e altri due ...

Messina - Incendio in casa : morti bimbi di 10 e 13 anni - i genitori hanno cercato di salvarli : Dramma a Messina. Due bambini di 10 e 13 anni sono morti in un incendio che si è sviluppato intorno alle 4 di stamane nella loro abitazione, in via dei Mille a Messina. In casa erano presenti i ...

Messina - Incendio in casa : muoiono due fratelli di 10 e 13 anni : Dramma nella notte in un palazzo in via dei Mille, nel pieno centro di Messina. Due bambini di dieci e tredici anni sono morti in un incendio che si è sviluppato intorno alle 4 di mattina nel loro appartamento. In casa erano presenti i genitori e altri due fratellini che sono stati portati in salvo.Continua a leggere

Incendio in casa a Messina morti due bambini i genitori salvano altri 2 figli : Due bambini di 10 e 13 anni sono morti in un Incendio che si è sviluppato intorno alle 4 di stamane nella loro abitazione, in via dei Mille a Messina. In casa erano presenti i genitori e altri...

Roma - Incendio in centro vicino alla casa di Fico : una donna ustionata - tre intossicati. Le prime immagini : Stamattina un incendio è scoppiato in una palazzina in centro a Roma, vicino a piazza Navona. Una donna è stata portata in ospedale in codice rosso, tre persone sono rimaste intossicate mentre altre nove sono state evacuate. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia. In strada anche il presidente della Camera, Roberto Fico, che abita vicino all’abitazione che ha preso fuoco. Tra le cause dell’incidente al vaglio ...

La casa è in fiamme - Pitbull eroe salva neonata dall’Incendio trascinandola col pannolino : Il cane, un esemplare di Pitbull femmina di otto mesi, è stato l'unico ad accorgersi delle fiamme in casa e, dopo aver abbaiato insistentemente per attirare l'attenzione dei suoi padroni, si è fiondato in camera della piccola per trascinarla via.Continua a leggere

Padova - Incendio all'impianto di pannelli solari/ Video Limena - stabilimento Elbi in fiamme - "restate in casa" : Padova, impianto solare scatena incendio nello stabilimento Elbi di Limena: il comune invita la popolazione a non uscire di casa, ecco il Video delle fiamme(Pubblicato il Mon, 28 May 2018 16:42:00 GMT)

Genova - Incendio all’alba in una casa. Donna di 50 anni muore asfissiata insieme ai suoi cani | : L’incendio è scoppiato intorno alle 4 di questa mattina e non c’è stato modo di fermare il rogo prima che divorasse l’appartamento. Morti anche due cani