In rete girano sempre più video manipolati per creare imbarazzo. E non c'entra solo il porno : Lo hanno chiamato il fingergate. Dove il finger, il dito, era quello medio, alzato in faccia alla Germania. Soprattutto, era il dito di Yanis Varoufakis. Era il marzo 2015, Grecia e Germania erano nel mezzo di un teso negoziato, quando, in una trasmissione tv tedesca, era sbucato all’improvviso un video vecchio di due anni. Nella clip, un intervento a una conferenza in Croazia, il nuovo ministro delle finanze greco (che al tempo della ...

In rete girano sempre più video manipolati per creare imbarazzo. E non c'entra solo il porno : Avete il mal di testa? Benvenuti nel mondo sempre più sofisticato della manipolazione video. Dove quanto descritto sopra è solo un pallido assaggio del labirinto di specchi in cui potremmo a breve ...

La strana storia dell'eredità della vecchina a Berlusconi e altre bufale che girano in rete : Mettetevi comodi. È una storia lunga. Vorremmo portarvi nel meraviglioso mondo - che da sempre affascina i giornalisti - dello strano ma vero. Solo che a volte si rivela strano ma falso. Un mondo dove le eredità spuntano all’improvviso, dove si trovano tesori dimenticati da parenti lontani in un baule o nell’intercapedine di un muro. Ma dove gli avvocati non sono avvocati, le Fondazioni sono fondate sul nulla visto che ...