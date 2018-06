In autobus con 18 chili di droga | arrestata 23enne

CNH - Iveco Bus consegna 900 autobus in Brasile allo stato di Minas Gerais : Teleborsa, - Gli autobus sono destinati al trasporto di studenti delle scuole pubbliche e sono dotati di un sistema con sedile mobile, il Mobile Armchair Device, progettato per passeggeri con mobilità ...

Roma - ragazzini rom lanciano sassi contro un autobus all'ingresso della rimessa Atac : Lancio di sassi contro un autobus all'ingresso della rimessa Atac di via Candoni, in zona Magliana a Roma . A quanto ricostruito dalla polizia, intorno alle 14.30 un gruppo di ragazzini, probabilmente ...

Trento - autobus : salita obbligatoria dalla porta anteriore con verifica del biglietto : Trento. Da ieri sugli autobus cittadini si sale solo dalla porta anteriore e occorre mostrare all'autista biglietto o abbonamento. Il passeggero che, salendo a bordo e passando davanti all'autista, ...

Roma : paura a bordo autobus. Ferite due persone con bottiglia : Roma: 10 volanti polizia per bloccare uomo Roma – paura a bordo di un mezzo Atac. Due persone sono rimaste Ferite all’interno dell’autobus numero 301, di passaggio sulla via Cassia, all’altezza di Villa Manzoni. Erano le 13 circa quando un uomo, in forte stato di agitazione dovuto probabilmente dall’abuso di alcol, è salito a bordo del mezzo armato di un coccio di bottiglia. Non è chiara l’esatta dinamica dei ...

Concerto Fedez e J-Ax a Milano : orari metro e linee autobus : Oggi 1° giugno è il giorno del Concerto di Fedez e J-Ax a San Siro, spettacolo musicale con cui si concluderà il sodalizio artistico dei due rapper italiani. A seguire le informazioni su come arrivare allo stadio, con gli orari della metro e le linee di autobus del servizio Atm da prendere come riferimento, oltre ai rumors sulla scaletta delle canzoni. I fan di Fedez attendono con grande ansia l'appuntamento di stasera, che incoronerà il rapper ...

Roma - autobus dell'Atac si scontra con una moto : due feriti. Uno è grave : Due persone sono rimaste ferite intorno alla mezzanotte in via Guidoubaldo del Monte, a Roma, a causa di un incidente stradale. Intorno alla mezzanotte un bus Atac della line 230 si è scontrato con ...

Pistoia - cade dallo scooter e finisce contro un autobus : 58enne morto sul colpo : Incidente mortale stamane in via Garibaldi, nel comune di Montale (Pistoia). Un cinquantottenne di Montemurlo (Prato) che viaggiava a bordo di uno scooter Honda 500 in fase di sorpasso ha perso il controllo del mezzo e cadendo ha urtato violentemente contro un autobus che procedeva in senso opposto.Continua a leggere

Auto contro autobus a Donnalucata - un ferito : Scicli - Incidente della strada verso le 22 in pieno centro a Donnalucata, all'altezza della rotatoria che divide via Archimede da via Pirandello. A scontrarsi un'Auto proveniente da Cava d'Aliga e un ...

India - autobus contro camion : 10 vittime - morto anche un neonato : La tragedia è avvenuta nel distretto di Guna, nel Madhya Pradesh, nelle prime ore di lunedì. Il bus avrebbe impattato contro il mezzo pesante fermo sul ciglio della strada per un problema tecnico. anche l'autista del mezzo è tra le vittime.Continua a leggere

Incidente a Udine - autobus esce di strada : 26 i feriti - di cui uno in condizioni gravi : Il bus si è adagiato su un lato nel prato che costeggia la carreggiata intorno alle 3.30 di questa mattina, sabato 19 maggio. A bordo viaggiavano 43 persone sulla linea Torino-Trieste. L'Incidente è avvenuto tra Latisana e San Giorgio di Nogaro. I feriti sono stati trasportati in diversi ospedali.Continua a leggere

Roma - cade platano su autobus : lievemente ferito il conducente