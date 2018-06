Ilona Staller | Reclutata come spia dagli 007 ungheresi | ho temuto mi

La Confessione - Ilona Staller ospite di Peter Gomez : “Ero una spia per gli 007 ungheresi. Ho temuto mi uccidessero” : A ‘La Confessione’, stasera alle 23.55 su Nove, la pornostar Ilona Staller, in arte Cicciolina, ospite di Peter Gomez, racconta il romanzo della sua vita: la fuga dall’Ungheria comunista, i film hard, l’ingresso in Parlamento e la battaglia, in ultimo, a difesa dei vitalizi. “Lei è stata una spia dei servizi segreti ungheresi, nome in codice ‘Coccinella’: mi spiega come avveniva il reclutamento?”, chiede il giornalista. Staller ricorda ...

Che fine ha fatto Ilona Staller : Che fine ha fatto Ilona Staller? Prima pornoattrice, poi parlamentare infine opinionista, da qualche tempo è scomparsa dalle scene. Classe 1951, originaria di Budapest, è conosciuta con lo pseudonimo di Cicciolina ed è stata la prima attrice di film hard al mondo ad essere eletta in un parlamento. Dopo aver vinto a soli 13 anni la fascia di Miss Ungheria, nel 1973 si trasferì in Italia dove incontrò Riccardo Schicchi, marito di Eva Henger, che ...

Ilona Staller - pignorato vitalizio da parlamentare dell’ex porno star : C’è un contenzioso alla base del pignoramento del vitalizio da parlamentare di Ilona Staller. Ma il legale che tutela l’ex porno star, deputata dal 1985 al 1992 candidata dal partito Radicale, spiega: “Non è stato pignorato solo un quinto del vitalizio della mia assistita, ma l’intero importo, tanto che essendo la sua attuale principale fonte di reddito, ha avuto difficoltà e subito anche ingiunzioni da Equitalia con le conseguenze che si ...

CICCIOLINA : TOLTO IL VITALIZIO PER UN DEBITO/ Ilona Staller : debito da 50mila euro : CICCIOLINA: TOLTO il VITALIZIO per un debito. Ilona Staller fa causa all’amministratore del condominio ove abita, accusato di essersi intascato i suoi dolsi. Intanto MS5 e Lega vogliono...(Pubblicato il Sat, 02 Jun 2018 17:50:00 GMT)

Ilona Staller - il vitalizio pignorato per debiti : 'Un errore - sono stata truffata' : Problemi per Ilona Staller, ex deputata del Partito Radicale, alla quale dai mesi scorsi è stata pignorata parte del vitalizio da parlamentare. La motivazione del provvedimento è legata ad un debito ...

Ilona STALLER/ CICCIOLINA ACCUSA I REALITY : "Non mi invitano per il mio passato - mica vado a fare scene hot" : ILONA STALLER, conosciuta come CICCIOLINA, ACCUSA i REALITY che non le danno spazio nel loro cast: quali i veri motivi di questo continuo rifiuto della televisione?(Pubblicato il Fri, 25 May 2018 10:49:00 GMT)