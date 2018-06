Iliad X | l’app non ufficiale per accedere all’area personale Iliad

surface-phone

: @IliadItalia Passato a iliad il 29 maggio. Quando l'app ufficiale? - giordanr71 : @IliadItalia Passato a iliad il 29 maggio. Quando l'app ufficiale? - oldino : @IliadItalia forse è prematuro chiederlo, ma avete in previsione di poter permettere il pagamento di app su itunes… - Nicuz95 : Ho iniziato a collaborare coi ragazzi di Area Personale ( -

(Di mercoledì 20 giugno 2018) Da qualche giorno, sul Microsoft Store è arrivataX, l’app nondell’operatore telefonicoper Windows 10, HoloLens e Surface Hub che consente divelocemente all’areaè ufficialmente sbarcata in Italia il 29 maggio con una promozione molto conveniente, che comprende minuti illimitati, SMS illimitati, 30GB di traffico in 4G plus, minuti illimitati anche all’estero in oltre 60 nazioni e 2GB usufruibili in tutta Europa a 5,99 euro al mese. Funzionalità Controlla le chiamate effettuate, il traffico dati consumato, gli SMS e MMS inviati in Italia e nel mondo. Tieni sotto controllo il costo dei consumi extrasoglia. Controlla il tuo credito residuo. L’appX supporta il Fluent Design ed è possibile scaricarla gratuitamente dal Microsoft Store. Purtroppo non è compatibile con Windows 10 Mobile, dato che la ...